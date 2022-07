Dos valencians representaran a Espanya en els World Games de gimnàstica acrobàtica de Birmingham

Aquesta competició enfrontarà a potències mundials d'aquest esport com Bèlgica, Israel, Alemanya, Portugal i Ucraïna. Així, comptarà amb una "participació històrica" que amplia la classificació assolida per als European Games de Minsk per Guillem Martínez i Silvia Coronado en 2019.

D'aquesta manera, s'augmentarà el palmarés del Club Dinamic, amb seu a Manises, que segueix postulant-se com a referent nacional i internacional de la gimnàstica acrobàtica, ha indicat el club en un comunicat.

En l'últim campionat d'Espanya, celebrat a Sevilla, el club va participar amb 57 gimnastas, tres tècnics i un jutge internacional, i va aconseguir 25 medalles entre el campionat nacional base i l'absolut.