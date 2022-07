Dos doctorands de la UV obtenen beques Fulbright per a realitzar una estada d'investigació predoctoral als EUA

Una comissió mixta integrada per representants del Ministeri d'Afers exteriors espanyol i l'Ambaixada dels Estats Units concedeix anualment beques d'investigació predoctoral en universitats o centres d'investigació d'eixe país, en qualsevol disciplina, durant un període mínim de sis mesos i màxim de dotze, informa la universitat valenciana en un comunicat.

Adolfo Rodríguez Eguren realitzarà l'estada en la Universitat de Yale (New Haven, Connecticut), on aprofundirà en l'estudi en teràpies sobre la infertilitat femenina. Àngela Vidal Verdú es desplaçarà el Center Scripps Research en Sant Diego (Califòrnia), on realitzarà la part final de la seua tesi doctoral, enfocada en la bioremediació de residus plàstics.

Les beques s'atorguen en una concurrència molt competitiva. Es tracta de quinze beques distribuïdes en tres programes: cinc beques específiques per a doctorands d'universitats d'Andalusia (finançades per la Junta d'Andalusia), tres beques específiques per a doctorands de Múrcia (finançades pel govern regional); i 7 beques de programa general obertes a qualsevol doctorat d'una universitat espanyola.

Àngela Vidal va estudiar Biotecnologia en la Universitat de València i actualment realitza el doctorat en el Grup de Biotecnologia i Biologia Sintètica, dirigit pels investigadors Manel Porcar i Juli Peretó, amb un contracte de Formació per a Professorat Universitari (FPU). També col·labora en la docència del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València.

L'esmentat grup es troba en l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre d'investigació de la Universitat de València i el CSIC. La línia d'investigació de Vidal es basa en la bioremediació microbiana, l'ús de microorganismes per a degradar compostos contaminants. En concret, està treballant en la bioremediación de derivats del petroli com a combustibles o els plàstics, igual que amb residus urbans compostos de cel·lulosa.

Vidal Verdú va ser premi extraordinari fi de grau en Biotecnologia per la Universitat, i en 2019 va rebre el premi cientificotècnic Ciutat d'Algemesí per a Jóvens Investigadors per un treball de descripció de les comunitats de microorganismes que viuen en deixalles plàstiques marines i la seua capacitat de degradar-ho.

Adolfo Rodríguez va estudiar Biotecnologia en l'Universitat Pablo d'Olavide (Sevilla) i va realitzar el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida en la Universitat de València, amb menció excel·lent en els dos. Actualment realitza la tesi en el marc de la infertilitat femenina amb un contracte FPU, dins del grup Cèl·lules Mare i Bioenginyeria, dirigit per Irene Cervelló. També col·labora en la docència del Departament de Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia de la Universitat. El seu grup forma part de Fundació IVI-IIS La Fe.

La investigació de Rodríguez Eguren se centra en la cerca de teràpies regeneratives dirigides a patologies endometrials de dones amb problemes d'infertilitat. Adolfo Rodríguez compta amb experiència en clíniques de reproducció assistida i en investigació, després del seu pas per centres de prestigi com el CNIC o el CABD, on va investigar sobre malalties cardiovasculars i neurodegeneratives, respectivament.

PATOLOGIES UTERINES

La seua línia d'investigació presta especial atenció a patologies uterines com la Síndrome d'Asherman, o dones amb atròfia endometrial (SA/AE), condicions patològiques que comporten que l'embrió no puga implantar en l'úter i per tant no poden quedar-se embarassades.

En el seu projecte de tesi analitza la possible aplicació de plasma ric en plaquetes de cordó umbilical tant en models in vitro, in vivo (models animals amb dany uterí) com en assajos clínics amb pacients que pateixen aquestes patologies.