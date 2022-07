La 'drag' que trabajó con Terelu Campos en el 'Sálvame Mediafest': "Me sentí incómoda con ella, no mostró el mínimo interés"

Este miércoles, Sálvame organizó la tercera edición de su Mediafest que, con motivo del Orgullo LGTBI, centró en las drag queen. Rostros como Carmen Borrego, Carmen Alcayde, Rocío Carrasco o Antonio Montero colaboraron con algunas de estas artistas para transformarse en drags y actuar en directo.

Sin embargo, algunos lo hicieron con más éxito que otros, pero una de las relaciones más llamativas fue la de Terelu Campos y Aurah Sin, la reina que la ayudó y que aseguró que la comunicación con la tertuliana no fue muy buena.

Así lo reveló en el propio programa cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si habría querido cambiar de compañera. "Desde que me tocó, fíjate. Sinceramente, al principio fue bastante mal porque no cuadrábamos, pero al final superbién. Hemos hecho las paces".

Tras esto, Carmen Borrego intervino: "No se va a enfadar, pero se va a ir". En ese momento, Terelu Campos se había marchado del plató, pero fueron a hablar con ella. "Es que no se puede ser peor persona, hijo. No se puede hacer eso antes de la actuación. Porque además el problema es que él no sabe maquillar", dijo su hermana.

Finalmente, la protagonista dijo que solo se había ido para fumar porque le habían dicho que se iban a publicidad. Aun así, se vivió un evidente momento de tensión en el programa.

Sin embargo, las declaraciones de Aurah Sin fueron muy comentadas, y la drag recibió múltiples mensajes. Por ello, quiso responder en Twitter a esta polémica y, de paso, contestar a estas palabras de Carmen Borrego.

"Desde el primer momento me planteé mi presencia en el programa debido a la polémica que surgió hace unos días con algunas de mis compañeras", comenzó diciendo, en referencia a algunas artistas que habían declinado ir porque aseguraban que no pagaban.

"A todo esto se sumó el hecho de que casi todas las compañeras hacían drag canario. No le encontraba demasiado sentido a mi presencia, pero tras hablarlo con producción decidí presentarme como estaba planeado", añadió.

"Desde el primer momento me sentí bastante incómodo con la colaboradora. A diferencia del resto de tertulianos con sus respectivas drags, Terelu no mostró el mínimo interés ni intentó entablar una conversación ni establecer una confianza, lo cual creo que hubiese sido crucial de cara al show", opinó Aurah Sin.

Mi experiencia en Sálvame Mediafest. pic.twitter.com/2v8zMrafEV — Aurah Sin (@AurahSin) July 7, 2022

"En cuanto al maquillaje, a pesar de explicarle repetidas veces que no iba a pasarle nada y que no habría mayor problema, Terelu se negó en rotundo (y de muy malas formas) a que se le tapara la ceja, cosa que impidió poder lograr un maquillaje al nivel requerido y la ilusión de 'ojo drag'", aseguró.

"La colaboradora insistió en usar sus propios productos de maquillaje y maquillarse ella misma en ocasiones, lo cual perjudicó mi trabajo", continuó la artista. "Llegué a plantearme abandonar el formato. Tras esto, Terelu se acercó a mí, esta vez de forma mucho más amable. Tras conversar, retomamos la transformación, aún bajo las condiciones y los preceptos de la Campos".

"Terelu se negó en rotundo, y de muy malas formas, a que se le tapara la ceja con el maquillaje"

"Ya en plató, cuando Jorge me pregunta por la experiencia, decido contarle la verdad, todo enfocado desde el humor y sin ningún tipo de rencor ni mala intención", explicó. "Ante esto, Carmen Borrego decidió hacer unos comentarios bastante desafortunados y ofensivos, llamándome mala persona y afirmando que no sé maquillaer".

"Dicho esto, me gustaría agradecer al equipo de producción del programa su brillante gestión y la comprensión de la situación que fue de gran ayuda", concluyó Aurah Sin.