Amazon tira por la ventana los precios de sus productos reacondicionados: desde robots aspiradores hasta 'smartphones' o ¡un dron!

Si no conocías la categoría de productos reacondicionados de Amazon es un buen momento, ya que están de oferta, y se trata de una sección del ecommerce donde puedes ahorrar mucho dinero. Son gadgets que han sido reparados, smartphones cuyas cajas se rompieron y ya no pueden venderse como nuevos o algunos que se devolvieron por clientes que no estaban convencidos. No obstante, están en condiciones, tanto a nivel de estética como de funcionamiento, para ser vendidos con garantía.

Y, desde este viernes hasta este lunes, justo antes del Prime Day de Amazon, estos productos cuentan con una oferta especial que seguro que no quieres desaprovechar. Y es que, la categoría de reacondicionados de Amazon es una de las más desconocidas y en ella se pueden encontrar productos de calidad superior con los precios más bajos del mercado.

-Toca un cambio de smartphone. No sufras en verano y cambia el móvil que tanto tiempo llevas esperando con esta oferta segura y ¡económica! Un Xiaomi 11T 5G por solo 449 euros. Este modelo es famoso porque potencia las reconocidas tecnologías de la cámara de Xiaomi a lo grande. Está equipado con una cámara gran angular de 108 megapíxeles, telemacro 2x y gran angular de 120°, te permite capturar tanto clips rápidos como películas cinematográficas desde la palma de tu mano.

Uno de los móviles más buscados del momento. Amazon

-Robot aspirador Roomba i3 con autovaciado de suciedad. Aprovechar estos descuentos para hacerte, por fin, con un robot aspirador (¡y de las mejores marcas!) también es una gran opción.

¡Con tanque de autovaciado! Amazon

-Un drone ¿y por qué no? En la era de los robots también están arrasando los drones, pero, no todo el mundo puede comprarse uno. No obstante, si Amazon le ha dado una segunda oportunidad a este modelo y te asegura la mayor garantía, por qué no se la das también tú. Es el más vendido de su categoría, pesa 249 gramos, es muy compacto y su batería es potente.

En caso de accidente te reemplazan el dispositivo. Amazon

