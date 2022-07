Guerra de Ucrania - Rusia, en directo: última hora de la invasión, muertos, bombardeos, ataques, Putin, Kiev, mapa, países

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, anunció este jueves una "pausa operativa" de las tropas rusas en Ucrania para descansar y restaurar su capacidad de combate. "Las unidades que llevaron a cabo misiones durante la 'operación militar especial' están tomando medidas para recuperar sus capacidades de combate. Los militares tienen la oportunidad de relajarse, recibir cartas y paquetes desde casa", detalló Konashenkov en un comunicado. El portavoz, no obstante, no especificó la duración prevista de esta pausa ni en qué zonas del frente se va a llevar a cabo.

Por otra parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este mismo jueves de que Rusia no ha empezado aún "nada serio" en Ucrania, y subrayó que las tropas rusas se centran actualmente en el Donbás, en el este del país invadido. "Todos deben saber que realmente aún no hemos empezado nada serio", afirmó. "Al mismo tiempo, no nos negamos a celebrar conversaciones de paz, pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más tiempo pase, más complicado será llegar a un acuerdo con nosotros", añadió mandatario, en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios en el Kremlin.