Frederick, en 'First dates': "Llevo meses sin hacer el amor, y eso que estoy buenísimo"

Con moral y gran ego, así llegó Frederick este jueves a First dates, donde reconoció que "merezco que la reina del mundo sea mía, porque yo soy un rey. Lo que pasa es que solo me tocan locas".

"Llevo meses sin follar y eso que estoy buenísimo, pero bueno...", afirmó el dominicano criado en el Bronx: "Ese lugar es horrible, violencia inexplicable, ignorancia completa, pobreza...", le comentó a Carlos Sobera.

"Es el ejemplo del sistema americano capitalista, pero también lo más bello del mundo al mismo tiempo, que es lo que me hizo ser como soy", aseguró el artista.

Su cita fue Isabel: "Veo documentales de gente que piensa mucho, que medita y tiene algo que decir. Y los monjes tibetanos me parecen muy interesantes", comentó.

"Me ha parecido muy atractivo", admitió la barcelonesa sobre su cita. El dominicano, por su parte, que señaló que "no es tan guapa como me esperaba, pero sí muy sexy".

Isabel y Frederick, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la velada, ambos charlaron sobre sexo, donde la joven reconoció que "me fijo mucho en las manos de los chicos y que se les noten las venas en los brazos. Me pone".

También hablaron sobre sus gustos y aficiones: "Soy creativo y como Dios me ha dado tantas cualidades, me gusta ayudar a los artistas a triunfar", comentó Frederick.

"Le he visto un poco sobradete, pero es que me gustan los chicos así", admitió ella. Eso sí, en el privado, mientras se tomaban el postre, le dejó muy claro que no le iba a besar.

Pese a ese detalle, el dominicano sí que quiso tener una segunda cita con Isabel porque "me ha parecido muy interesante y misteriosa". La barcelonesa, en cambio, no quiso volver a quedar: "No tengo ganas de repetir".