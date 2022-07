El secreto Shana en 'First dates': "He sido un poco falsa con mi cita"

Rogelio llegó este jueves a First dates con una caja roja en la mano. Se trataba de un regalo sorpresa para su cita, que se lo entregarían antes del postre de la cena.

El murciano le comentó a Carlos Sobera que "estuve casi 30 años en el Ejército, y creo que podemos estar muy orgullosos de nuestros Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Tengo una hija y estuve casado 14 años, pero se acabó el amor. En las relaciones que he tenido he estado enamorado y en el programa busco una compañera de vida", explicó el murciano.

Rogelio, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Shana, originaria de Isla Mauricio y residente en Gran Canaria: "Soy una mujer feliz la mayoría del tiempo. A estas alturas no tengo miedo, adoro el misterio y lo que me puede deparar la vida", afirmó.

Los dos descubrieron que vivían en la misma isla, muy cerca uno del otro: "Del 1 al 10, mi primera impresión de Rogelio ha sido un 8", le puntuó la mauriciana.

Durante la cena hablaron sobre sus anteriores relaciones y sobre sus aficiones, pero el momento que conquistó a Shana fue justo antes de la llegada de los postres.

Las gemelas Zapata se acercaron a la mesa con la caja roja del regalo de Rogelio para su cita, que se quedó impresionada con el detalle del exmilitar.

Shana y Rogelio, en 'First dates'. MEDIASET

"Es una tontería", admitió el murciano. Para sorpresa de la mauriciana, dentro había una bolsa de chucherías y un llavero. Al ver los dulces exclamó: "¡Me encantan!".

Pero, a continuación, reconoció que "estoy en proceso de hacer dieta, pero me encantan. Eso sí, son malas para los dientes y al decirle que me gustaban... he sido un poco falsa con él".

No obstante, Shana le agradeció el detalle: "Es muy difícil sorprenderme, es una pérdida de tiempo, pero la verdad es que la velada se me ha hecho muy corta. Podría estar 24 horas con él de cita", admitió.

Al final, Shana sí que quiso tener una segunda cita con el murciano, que coincidió con ella en volver a verse "porque quiero seguir conociéndola, se lo merece", señaló el exmilitar.