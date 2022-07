Rafa se queda a una respuesta de llevarse el bote de 'Pasapalabra' con 1.252.000 euros

Los días de Orestes en Pasapalabra parecen contados, ya que Rafa cada vez está más cerca de derrotarle definitivamente y llevarse el bote de El Rosco del concurso de Antena 3, que ya está en 1.252.000 euros.

"Nunca había estado, en 190 programas que llevo aquí, con el agua tan al cuello", confesó el burgalés tras su derrota este jueves, donde su adversario se quedó a tan solo una letra de ganar todo el dinero del premio.

El primero en enfrentarse al Rosco fue Rafa, su número 27, que contó con 159 segundos acumulados durante el programa del día para responder a las preguntas que le hizo Roberto Leal.

Tras cinco aciertos, pasó palabra hacia su adversario. Orestes, por su parte logró sumar 148 segundos para enfrentarse a su Rosco 190, que casi es el último de su participación. Con seis respuestas correctas, le cedió el turno a Rafa.

Tras una impresionante racha de 17 aciertos, el sevillano le pasó palabra a Orestes en la Y: "Apellido del atleta que ganó la medalla de oro en la prueba de decatlón en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008", le preguntó Leal.

"¿Cómo se llama este tío?", murmuró el concursante, que añadió: "Me he mirado medallistas hasta de petanca, pero no me acuerdo. Es la vez que más cerca he estado, pero si no te viene, no te viene...".

El sevillano fue el primero con concluir la primera vuelta con 23 aciertos, 47 segundos de tiempo y sin ningún fallo. A continuación acertó la F, quedándole solo la Y para llevarse 1.252.000 euros.

Orestes, al ver la racha de su rival, se desmoralizó y cometió su primer error en la Ñ, dejándole sin posibilidades de llevarse el bote. A continuación, Rafa se la jugó con la respuesta de la Y, pero se equivocó, ya que dijo "Gary" la correcta era Bryan Clay.

Su rival tuvo que continuar jugando, pero lo primero que hizo fue felicitarle por el espectacular Rosco que había hecho pese a no llevarse el premio. El burgalés falló en la T y tendrá que volver a enfrentarse a La Silla Azul en el próximo programa.