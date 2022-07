Javier Munárriz: "La humanidad no solo no aprende de la historia, se empeña en repetirla"

Año 28 a.C. Una conjura contra Octavio en Roma y un conflicto bélico en la frontera con las tierras bárbaras de Germania se entrecruzan en la trama, con tintes policíacos, de La conjura de los senadores (Fanes), la nueva novela histórica del abogado y escritor zaragozano Javier Munárriz tras El camino del hierro y Memorias de Troya.

Tras las Cruzadas y el asedio a Troya, ¿por qué la elección de Roma?La historia de Roma es fascinante, pero además no puede olvidarse que, si lo analizamos un poco, la civilización europea occidental es claramente un producto de la Roma clásica: la cultura, el matrimonio, la estructura familiar, la organización del comercio, el derecho y hasta la política. Existen muchas similitudes entre la Roma clásica y el mundo actual en multitud de aspectos, pero esto nos llevaría a unas largas y complejas disquisiciones que no es cuestión analizar ahora. Sí que he procurado hacer una novela ágil y amena, utilizando una técnica casi cinematográfica, situando varios escenarios en los que la acción se desarrolla simultáneamente. También he procurado, pero evitando largas digresiones que puedan aburrir al lector, disipar varios de los muchos tópicos que sobre este período histórico el cine ha introducido en el imaginario colectivo.

Cuéntenos algunos de ellos, por favor.El género cinematográfico ‘péplum’, conocido vulgarmente como ‘películas de romanos’, salvo alguna honrosa excepción, está plagado de anacronismos e incorrecciones ambientales, en arquitectura, vestuario, armamento y costumbres; pensemos, sin ir más lejos, en las minifaldas que visten los soldados. Y a veces lleno también de errores groseros. Como ejemplo, la película ‘Salomé’, interpretada por Rita Hayworth, comienza con una voz en off que dice: “Cuando Tiberio sucedió a Julio César…” Teniendo en cuenta que Julio César fue asesinado en el año 44 a.C. y que Tiberio accedió al poder en el año 14 d.C., tenemos que el guionista de Hollywood se había saltado alegremente la friolera de casi sesenta años. Otro ejemplo es la famosísima ‘Ben-Hur’, con Charlton Heston, en la que el protagonista es ‘condenado a galeras’. Ni las galeras existían en aquella época (son barcos que aparecieron siglos después), ni los romanos utilizaron nunca en sus barcos de guerra como remeros a esclavos ni condenados. Todos los remeros eran voluntarios procedentes de provincias altamente romanizadas, que pretendían obtener la ciudadanía romana al finalizar su período de alistamiento, tal como lo establecía la legislación romana.

Dice que en los clásicos está todo lo que vino después, en lo literario y en lo ético. ¿Qué hay de cercano a la actualidad en esta historia de corrupción y de conjuras, pero también de valentía y de servicio a Roma?Ya decía el proverbio latino ‘nihil novum sub sole’, no hay nada nuevo bajo el sol. Y la realidad actual nos lo demuestra con solo echar un vistazo panorámico a la realidad social y política en que estamos inmersos en estos momentos. Yo creo que no es que la humanidad no aprenda de la historia, sino que se empeña en repetirla.

Con el tribuno Valerio Metelo, ha creado el personaje protagonista más joven e idealista de sus tres novelas. ¿Ha buscado una contraposición a los personajes principales anteriores?No he buscado de propósito esa contraposición a los protagonistas anteriores. Se trata simplemente de mostrar un arquetipo que represente el espíritu y los valores de cada una de las épocas en que se desarrollan las distintas novelas. El conde Armando representaba el pensamiento cristiano medieval, el guerrero Argon la mentalidad del período helenístico arcaico y el actual tribuno Metelo el espíritu de una Roma que perduró desde el año 753 a.C. hasta bien entrado el siglo V de nuestra era, cosa que hubiera resultado imposible sin la peculiar mentalidad de los romanos desde el punto de vista tanto práctico como político y de visión de futuro.

La legión Gemina se enfrenta a los bárbaros en Germania. Ahora tenemos una guerra en el Este de Europa. ¿Qué le sugiere que dos mil años después se desarrolle a nuestro lado una guerra tan parecida en lo básico?Bueno, en este caso sí podríamos decir aquello de que "la vida imita al arte", por cuanto el libro terminé de escribirlo a mediados del año 2021. Solo diré, para no entrar en disquisiciones políticas, que Roma siempre cumplió su compromiso de defender a sus aliados y amigos cuando éstos eran atacados por otros pueblos.

Describe minuciosamente la táctica militar romana que les llevó a ganar a tribus que conocían el terreno y que les ganaban numéricamente. ¿Cómo es el proceso de documentación?Me documento siempre bebiendo de las fuentes clásicas y de los estudios de historiadores rigurosos. Una documentación somera para comenzar a escribir puede representar uno o dos meses de trabajo; pero si se quiere profundizar en detalles concretos, como es mi caso, el período de documentación se puede extender a cuatro o cinco meses. En cuanto a la forma de combatir de las legiones, en efecto prácticamente siempre lo hacían en inferioridad numérica; sin embargo, conquistaron la mayor parte del mundo entonces conocido. ¿Cómo fue ello posible, teniendo en cuenta que el número de legiones rara vez superó el de treinta y cinco y que cada una de ellas se componía de unos cinco mil quinientos hombres incluyendo a las fuerzas auxiliares y a los no combatientes? Pues porque aquí hay de nuevo que desmontar otro tópico del cine que es el de los caóticos combates individuales, un sistema con el que hubiera sido imposible que un ejército numéricamente inferior lograse ganar batallas. La realidad es que la legión romana estaba concebida como una unidad de infantería pesada que combatía como un solo cuerpo acorazado; los combates individuales no tenían lugar sino en situaciones desesperadas. Pero esto lo explico en la novela.

Imagina una trama de corrupción en la explotación minera “Tuliana”, a orillas del río Betis. ¿Tiene una base real?La trama de la novela es totalmente inventada, pero sí que tiene base real. Hay estudios de historiadores españoles rigurosos que nos hablan de la corrupción y los manejos que se llevaban entre manos los propietarios o concesionarios de las minas, los publicanos (recaudadores privados de impuestos) y los gobernadores provinciales.

El argumento tiene mucho de policíaco. ¿Ha pensado explorar el género negro?Pues sí que he tenido esa tentación. De hecho, tengo un libro inédito de relatos en el que algunos de ellos son del género negro. Pero en cuanto a las novelas, creo que seguiré sumergiéndome en el género histórico.

Hay muy pocos personajes femeninos y tienen una vida tormentosa, pero a la vez son decisivos en la trama. ¿Ha pensado en dar más protagonismo a las mujeres en tus próximos libros?Bueno, hay que tener en cuenta los condicionantes socio-culturales de cada época; en el género histórico, si se quiere ser riguroso, no se puede deformar la realidad del papel de la mujer en cada una de las épocas que se describen. Sin embargo, lo cierto es que en mis novelas las mujeres, sea cual sea el tipo de mujer que se describe, juegan siempre un papel decisivo en las diferentes tramas.

Imagino que es difícil contestar a esta pregunta, pero en qué época histórica de sus tres libros se ha sentido más cómodo, con qué personaje se siente más identificado y cuál le ha costado más crear?La verdad es que me he sentido cómodo con todos ellos, pues como he dicho antes el objetivo era crear un arquetipo de cada época. No me identifico, pues, en concreto con ninguno, si bien como es inevitable, en boca de todos ellos he puesto muchas de mis reflexiones personales sobre la vida, la muerte y el destino.

El glosario de términos romanos que incluye ayuda mucho al lector, pero a la vez se integran con total naturalidad en la trama. ¿Cómo encuentra el equilibrio para que la lectura avance? ¿Corrige mucho?Corregir, yo corrijo muchísimo. De hecho, sigo escribiendo a mano; me resulta más sencillo corregir sobre un manuscrito que en el ordenador. En cuanto a los términos, siempre he pensado que hay que incluirlos con naturalidad en la narración para evitar largas y pesadas digresiones que puedan aburrir al lector.

Hace cinco años era un abogado que se convertía en escritor. Ahora es autor de una trilogía histórica, ¿imaginaba este camino?Pues no, la verdad, no lo imaginaba. Escribir novelas era mi sueño de siempre, pero nunca imaginé que viese ya publicadas tres, lo que supone para mí una gran satisfacción personal. En cuanto a la relación con mis lectores, es de absoluto respeto. Cada persona ve la vida y las cosas de una manera y por tanto a unos les gusta más un libro que otro, lo encuentro normal. En cuanto a mi rutina de escritor, no me incluyo en el grupo de los que se levantan temprano y se fuerzan a sentarse ante el papel. Yo cavilo, leo mucho, tomo notas y espero que me asalte la inspiración; y cuando esto sucede, me siento ante el papel.

En esta novela hay sangre y violencia, porque hay batallas crueles, suicidios y crímenes, pero es menos explícita que en ‘Memorias de Troya’. ¿Por qué?Pues tal vez porque la violencia en la presente novela es únicamente producto de las circunstancias, que fuerzan a utilizarla; pero no el elemento desencadenante de los acontecimientos, ni producto de una ira ciega.