Mercedes Milá cumple su sueño, entrevistará a William Levy en Movistar+: "No estoy nerviosa, estoy expectante"

Es bien conocido que a Mercedes Milá le gusta mucho William Levy, el actor de la serie de Netflix Café con aroma de mujer. Aunque este fanatismo es en realidad un amor platónico que ella misma ha confesado. Por ello, no es de extrañar que la periodista esté eufórica al confirmar que va a poder entrevistarle.

"No sé casi ni cómo decíroslo pero, después de tanto esperar y de preguntarme por qué no lo entrevistaba, por fin ha llegado ese momento", comenzó diciendo la presentadora en stories de Instagram. "La entrevista se va a realizar. He pasado momentos de nervios, no os voy a decir que no".

"Las fotos de Susannita (Susanna Griso), mi amiga, pues tienen su gracia. Pero por un momento pensé que la entrevista se la hacía ella a él... y entonces sí que me suicido", bromeó en referencia a una comida que la presentadora de Espejo público tuvo con el actor.

Después, Mercedes Milá confirmó la gran noticia: va a entrevistar en Movistar+ a William Levy junto a la productora Zanskar. Aunque no se ha confirmado, es probable que sea en una nueva entrega de Milá vs. Milá, su programa en la plataforma de pago que se realiza bajo la misma productora.

"En toda mi vida, que habré hecho unas 3.000 o 4.000 entrevistas, nunca he pensado tanto en una entrevista. Que no preparado, porque aspiro a no llevar papeles ni nada de nada", aseguró Mercedes Milá. "Aspiro que todo lo que salga en la entrevista salga de mi corazón, que es mucho, y mucha curiosidad".

"No me lo creo, no me lo creo... ¿Sabes lo que es acordarte de eso en mitad de la noche y apuntar cosas en un cuaderno con un lápiz?", preguntó, con una amplia sonrisa.

"Es que es algo tan bello. Un regalo tan bonito que comparto con todas vosotras, y vosotros, porque hay chicos. Estoy contentísima. Y no estoy nerviosa, estoy expectante", concluyó.

Pero, siguiendo con su euforia y fanatismo, compartió un fotomontaje en el que colocó su cara sobre la de Laura Londoño, la coprotagonista de la telenovela de Netflix, para hacer ver que estaba abrazada a William Levy.