Nos guste o no, la celebración del Orgullo LGTBIQA+ en Madrid es una de las fiestas más importantes, rentables y famosas de nuestro país, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también de manera internacional. Por esto mismo, no puedo comprender que año tras año surjan diferentes polémicas relacionadas con su celebración: la seguridad, los decibelios permitidos, las banderas, etc… ¿No sería más fácil disfrutar (y dejar disfrutar) de la fiesta de la diversidad y punto?

Una de las primeras controversias de este año 2022, tras dos años sin poder celebrarse con normalidad, ha sido la de la elección de Chanel, la verdadera ganadora de Eurovisión, como pregonera. Unos cuantos consideraban que no era digna merecedora de este honor por no pertenecer al colectivo, otros aseguraban que sí que pertenece al mismo y algunos se atrevían a analizar si está bien o no decir públicamente que una es, o deja de ser, bisexual. ¿Y qué importa? Lo relevante es que tenemos a una persona que es un ejemplo de compromiso con los derechos de todos sin importar raza, sexo o religión.

El otro debate es el de las supuestas trabas a la organización por parte del Ayuntamiento de Madrid: que si no pongo la bandera porque no es legal, que si os impido hacer mucho ruido y amenazo con denuncias, que si no apoyo los actos… ¿En serio? ¿Todavía hay alguien a día de hoy que esté en contra de respetar el amor de todos?

El miércoles fue el pregón, llovió a cántaros y después salió el sol. El arcoíris no estuvo en el balcón del Ayuntamiento pero coronó el cielo de Madrid. La gente festejó más que nunca y mañana, en la manifestación estatal (que es lo que verdaderamente importa) España volverá a salir a las calles porque, como cantaba Ruth Lorenzo en Eurovisión 2014, "aunque llueva y nos mojemos, no pararemos de bailar".