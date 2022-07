Giner cree "aceptable" el acuerdo sobre el nuevo Mestalla pero insta a pedir al Valencia CF "garantías reales"

"De entrada, nos parece aceptable el principio de acuerdo que ha alcanzado el Ayuntamiento para la construcción del nuevo Mestalla", ha dicho Giner, que indicado que también ve adecuados los plazos marcados. El pacto alcanzado recoge que el futuro campo de fútbol esté acabado al inicio de la temporada de 2025.

No obstante, el representante de Cs ha reclamado "luz y taquígrafos en todo el proceso" y ha emplazado al primer edil a exigir "a la propiedad del club garantías reales si quiere mantener los beneficios urbanísticos" contemplados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) vinculada a la desaparición del actual Mestalla y a la construcción del nuevo "para que no se quede luego todo en papel mojado".

"Desde luego, lo que no se puede aceptar son meras cartas de intenciones que no encierren compromisos de financiación concretos y ejecutables por parte del Ayuntamiento si el club no cumple con lo que se acuerde", ha expuesto Fernando Giner.

El concejal ha comentado que el primer edil "ya se precipitó la otra vez validando unas condiciones de la propiedad" de la entidad deportiva para el nuevo estadio "que eran del todo inaceptables" y ha censurado que "aún así, se convirtió en vocero de Meriton", máxima accionista del club.

"Solo hay que revisar la hemeroteca del pasado 18 de enero. Por suerte, la presión del valencianismo y de aquellas formaciones políticas que hemos mantenido una postura equilibrada y coherente con el cumplimiento de los acuerdos que se habían alcanzado años atrás, ha hecho que Ribó rectifique ahora", ha subrayado Giner.

El portavoz de Cs ha reiterado que "no puede volver a errar en un asunto de tanta trascendencia para el Valencia, para la afición valencianista y para la ciudad".

Asimismo, Fernando Giner ha asegurado que su formación quiere "ver por escrito y con todas las garantías legales la conformidad de Meriton de aceptar y hacer frente al pago de la construcción del polideportivo de Benicalap", uno de los compromisos adquiridos por el club al trasladar su estadio a este barrio de la ciudad. "Los vecinos del barrio merecen un polideportivo de primer nivel", ha afirmado.

"NINGUNEAR A LA VICEALCALDESA"

Por otro lado, Giner ha asegurado que a los miembros de Cs les "sorprende" que "para un asunto de tanta importancia el alcalde haya vuelto a ningunear a la vicealcaldesa -y edil de Desarrollo y Renovación Urbana-, Sandra Gómez (PSPV), habida cuenta de que su área tiene mucho que decir y hacer en este asunto" referido al nuevo campo de del Valencia CF. Ha aludido a "la crisis municipal -en el ejecutivo local que integran Compromís y PSPV- que se desató la otra vez por no trabajar juntos".