Lolita Flores, feliz tras el nacimiento de su segunda nieta, cuenta el motivo por el que no fue la boda de Chenoa: "Las prioridades"

Este lunes 4 de julio, Elena Furiase dio la bienvenida a su segunda hija, Nala. La actriz no cabe en sí de alegría al ampliar su familia y ser madre por segunda vez, pero quien también está más que feliz es la abuela, Lolita Flores.

La artista de 64 años ha confesado a Europa Press que tanto su hija como su nieta están "maravillosamente" y que la pequeña es igual que Elena cuando era niña.

"Ha sido cesárea, pesó 3 kilos y 360 gramos, está estupenda", ha asegurado. "Antes del fin de semana seguro que le dan el alta". También ha contado que Noah, su primer nieto, ya ha conocido a su hermana y no le tiene celos. "Estoy encantada con mi familia", ha añadido.

Este miércoles Elena Furiase y Gonzalo Sierra compartían en redes sociales que se habían convertido en padres de una niña llamada Nala. Tras conocer esta noticia, la abuela de la recién nacida se ha mostrado radiante de felicidad.

Además, Lolita Flores también ha revelado que este fue le motivo por el que no fue a la boda de Chenoa, compañera de Tu cara me suena: "No fui porque estaba esperando a que mi hija pariera".

"Estuve tres meses en Barcelona trabajando con la serie y la llamé por teléfono y le dije: 'Mira, estoy pendiente de mi hija'. Y ella lo entendió perfectamente", ha revelado.

"Además, si hubiera sido en Madrid habría sido más cómodo, pero me tenía que ir hasta Palma de Mallorca. Pero las prioridades son las prioridades", ha concluido.