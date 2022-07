Mollà celebra la representació valenciana en la DO Cava "per primera vegada en 36 anys"

Així ho ha assenyalat Mireia Mollà, en un comunicat, després de conéixer-se que Fernando Medina, que encapçalava una candidatura conjunta del cava d'Almendralejo i del cava de Requena, haja sigut triat vocal del Consell.

Mollà ha destacat "l'esforç dels viticultors de la zona de Requena, que s'han mobilitzat activament per a disposar d'un representant en el Consell i ha recordat que la Conselleria ha estat acompanyant i donant suport aquesta candidatura conjunta".

La Generalitat, en un comunicat, ha ressaltat que és "la primera vegada en 36 anys que s'ha aconseguit un representant de Requena en les eleccions al Consell Regulador del Cava, un representant perquè s'escolte als viticultors de Requena, que defenga els seus interessos i col·labore amb els d'altres zones".

La zona de Requena és la segona en producció de cava i el municipi de Requena és el que té més viticultors censats de tota Espanya. Aquesta candidatura és una representació del cens de viticultors.

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava tindrà per primera vegada entre els seus 12 membres un representant no català en els seus 36 anys d'història, després que la candidatura conjunta presentada per vititultores valencians i extremenys, en concret de Requena i Almendralejo, haja aconseguit una vocalia. El representant serà el conseller delegat del celler requenenc Dominio de la Vega, Fernando Medina.

Per la seua banda, el president de la sectorial del vi de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, José Miguel Medina, ha destacat que el fet d'haver aconseguit una vocalía "és una fita per als nostres productors i elaboradors comptar amb aquesta representació, que permetrà que tinguem veu i vot per a traslladar les nostres problemàtiques, demandes, interessos, necessitats i propostes".