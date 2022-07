Aitana cuenta qué es lo que más le ayuda para gestionar la fama: "Voy a terapia y creo que todo el mundo debería ir"

Aitana continúa cosechando éxito tras éxito. En su carrera se están cruzando proyectos, tanto de actriz -una serie en Disney+ y una película en Netflix-, como en televisión -es coach de esta edición de La voz Kids y también lo será de la próxima-. Pero también la música sigue muy presente en su vida.

La catalana de 23 años ha hablado con Europa Press de su próxima gira, 11 razones +, pues es una continuación de su anterior tour, 11 razones. Pero también ha hablado de cómo gestiona ella la fama.

"Al principio era todo muy extraño para mí porque me vino todo de golpe, eran cosas que yo nunca había tenido cerca", declaró sobre su salida de OT 2017. "No sabía cómo gestionarlo".

Aitana reconoce que tanto la terapia como su familia le han ayudado a sobrellevar la fama y, por otra parte, ha hablado de otros temas como de su gira que comienza en septiembre y de cómo se mantiene en forma.

Pero, para ello, la terapia y la familia le han ayudado mucho. "Yo soy muy de defender lo que es la salud mental. Yo he ido a terapia, voy y, de hecho, me encanta", comentó. "Creo que todo el mundo debería ir. Me ha ayudado mucho".

"Pero, sobre todo, lo que más me ha ayudado es mi familia", añadió. "Ellos están ahí todos los días llamándome, con una vida completamente normal, como la que yo llevo, que es una vida normal".