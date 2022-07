Núñez Feijoo critica en Barcelona que Gobierno y Generalitat no tienen otro norte que aguantar en el poder

Alberto Núñez Feijoo ha entrado en la sala del Hotel Meliá Barcelona acompañado de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. Una vez allí, rodeado de las principales figuras de su partido en Cataluña, ha sido presentado por Josep Piqué, antiguo líder de la formación en Cataluña. El ex-ministro ha destacado el carácter moderado y educado de Núñez Feijoo, "que no es poco hoy en día", y ha señalado que tiene un reto importante, "reconstruir el apoyo del centro-derecha". Finalmente, ha reseñado que el actual presidente del Partido Popular hace una "política adulta, seria y rigurosa".

En su conferencia, Alberto Núñez Feijoo resaltó que Cataluña es junto con Andalucía la comunidad que más ha visitado en los últimos 100 días, desde que es presidente del Partido Popular.

Ha empezado hablando de la guerra de Ucrania afirmando que la actual crisis bélica también "determina la política interna de los estados". Según Núñez Feijoo, desde Rusia se daban anteriormente a la invasión de Ucrania dos tipos de intervenciones: una política y otra militar. En este punto, el actual presidente del PP ha hecho alusión a la posible conexión entre el movimiento independentista catalán y los servicios secretos rusos, afirmando que Rusia "respaldó movimientos rupturistas que amenazaban la integridad nacional".

Siguiendo en este plano de la actualidad internacional y sus derivadas en España, Núñez Feijoo ha calificado de éxito la cumbre de la OTAN de Madrid, que "he aplaudido sin reservas". Sin embargo, ha criticado "el esperpéntico espectáculo en el que una mitad del gobierno agasajaba a los mandatarios extranjeros mientras otra parte del gobierno los abucheaba". Feijoo cree que la nueva situación geopolítica lleva al gobierno a nuevas tensiones, y que ni por un lado, el presidente se atreve a destituir a nadie, ni por el otro, nadie se atreve a abandonar, para concluir que "están llevados más por el el deseo ocupar el poder que por el deseo de ejercerlo".

A lo largo de la conferencia ha defendido la validez de la Comunidades Autónomas, que han funcionado muy bien durante la pandemia, aunque en el caso de Cataluña, tanto el Gobierno como la Generalitat "solo quieren aguantar sin otro norte que la supervivencia. ¿Es suficiente ese horizonte tan limitado para afrontar la actual situación? Y sobre todo, ¿lo es para lo que viene?", en alusión a un posible agravamiento de la crisis internacional.

Feijoo ha criticado el triunfalismo económico del gobierno afirmando que ha sido el peor mes de junio en cuanto a creación de empleo, y ha recordado que otros gobiernos socialistas también alardearon de buena marcha de la economía y calificaron la crisis de "ligero enfriamiento", en clara alusión al final del gobierno de Rodríguez Zapatero.

Ya en el coloquio, preguntado sobre si su gobierno tendría un mayor grado de cumplimiento de las inversiones, Núñez-Feijoo ha indicado que el Gobierno tiene que respetar la palabra dada, y que quizás, no debería prometer tanto si después no lo va a cumplir. Para Feijoo es mejor ser más modesto en los objetivos y cumplirlos.

Sobre si gobernaría con el apoyo de los independentistas, Feijoo ha afirmado irónicamente que "de entrada, creo que no, y de salida, creo que tampoco. Sinceramente, no me veo gobernando con el apoyo de los independentistas"