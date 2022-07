Un portal temporal a l''Upside Down' s'obri en el centre de València per als fans de 'Stranger Things'

Els fans de 'Stranger Things' poden endinsar-se, fins al pròxim 31 de juliol, en Hawkins i fotografiar-se al costat dels espais inspirats en els decorats de la popular sèrie per a sentir-se "un membre més de la colla que formen Once, Max, Will, Dustin, Steve, Mike, Lucas, Nancy i Robin".