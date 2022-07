Rocío Carrasco se transforma en un ave fénix durante 'La noche drag' de 'Sálvame Mediafest': "De tal palo tal astilla"

Rocío Carrasco está más activa que nunca. Ya es la tercera noche consecutiva que acude a Sálvame Mediafest y, en esta ocasión, lo ha hecho dejando atrás su identidad para convertirse en Rocío Tarrastro con motivo de 'La noche drag'.

Para ello, ha contado con la ayuda de Priscilla, la madre drag que le ha enseñado todos los pasos y movimientos para así sacar la reina que lleva dentro.

Al ritmo de Sobreviviré, de Mónica Naranjo, y de I Will Survive, de Gloria Gaynor, la hija de Rocío Jurado hizo una entrada triunfal sobre el escenario. Su outfit se compuso por una gran corona, mucha lentejuela y unas alas gigantes detrás de su espalda, las cuales le generaron la fuerza y empoderamiento con el que consiguió comerse el plató dándolo todo.

Tras su flamante actuación, el jurado hizo su deliberación. "Un águila de fuego, el ave fénix", fue como la definió el Maestro Joao, en referencia a cómo resurgió de sus cenizas en 2021 como el animal mitológico, el cual lleva tatuado en la espalda.

"Has estado estupenda, de tal palo tal astilla", expresó Samantha Hudson, haciendo referencia a Rocío Jurado. "Es muy difícil, con todo lo que llevabas puesto, mover el culo y la cadera como lo has hecho", comentó La Prohibida.

Cuando una mujer se recupera y se muestra empoderada, la sociedad, enferma de machismo, la ataca.



Seguimos viviendo violencia hacia Rocío Carrasco, pero ella ha conseguido lanzar un mensaje a toda la sociedad contando su historia y liberarse. Que rabien💜 | #SálvameMediafest3 pic.twitter.com/1ooQQn7ANI — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) July 6, 2022

Después de estos elogios, Rocío Carrasco quiso decir unas palabras al respecto: "Me gustaría dar las gracias porque he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones. Me lo he pasado bomba con Priscilla. No hay una cosa que me guste más que disfrazarme y que me maquillen".