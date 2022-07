La Generalitat adquirirà l'antiga Facultat de Magisteri de València on se situarà el centre territorial de RTVE

Així ho arreplega el protocol d'intencions que han subscrit aquest dijous el cap del Consell i el president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, amb l'objectiu d'ampliar els servicis i les prestacions del centre territorial, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El cap del Consell ha destacat que amb aquesta iniciativa "omplim de contingut i significat un escenari de prestigi", al mateix temps que s'aconsegueix "un avanç en riquesa comunicativa", ja que l'acord aconseguit constitueix "un pas més en la història de col·laboració entre RTVE i la Comunitat Valenciana".

Així mateix, ha recalcat que les dos institucions "comparteixen una història de quasi 50 anys, que va començar amb els estudis d'Aitana, des d'on s'ha cosit la Comunitat Valenciana amb les veus d'Oriola a Vinaròs, i de Dénia a Requena" i que actualment segueix "marcant fites" com, per exemple, el Benidorm Fest.

Finalment, ha subratllat que la col·laboració amb RTVE "respon la visió de país d'atorgar la màxima representació a les autonomies" la qual cosa, ha assegurat, és "la millor manera de construir una Espanya d'Espanyes".

La seu de l'antiga Facultat de Magisteri és un immoble històric de la ciutat de València, situat al carrer Alcalde Reig, enfront de la Ciutat de les Arts i les Ciències, la superfície de les quals aconsegueix els 26.000 metres quadrats hàbils.

La Generalitat adquirirà el complex que podrà albergar tant el centre territorial de RTVE com l'Escola Valenciana d'Administració, ja que l'espai "reuneix les condicions per a situar diverses dependències". A més, el trasllat de RTVE a aquestes instal·lacions permetrà ampliar els servicis associats al centre territorial i les prestacions com a centre de producció.