Ribó acorda amb el València CF un nou Mestalla de 66.000 places ampliables a 70.000 "en cinc mesos"

El primer edil ha precisat que eixe plantejament es fa "tenint clar que tots els servicis secundaris estigueren preparats" i que eixa ampliació d'aforament es poguera fer "en un termini màxim de cinc mesos".

Ribó (Compromís) s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió que ha mantingut aquesta jornada amb la representant del màxim accionista del València CF, Layhoon Chan, després de les trobades que aquest ha mantingut recentment amb el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), i amb la vicealcadesa de la capital valenciana i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez (PSPV), per a parlar de la construcció del nou estadi del club esportiu.

Gómez va plantejar després de l'entrevista amb la representant de l'entitat esportiva que és "innegociable" que la propietat del club "complisca les obligacions" que va subscriure respecte al nou Mestalla, que ha de tindre una capacitat de 70.000 espectadors, i a la construcció del poliesportiu de Benicalap, si vol "mantindre els seus drets urbanístics" una vegada caducada l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) vinculada a la desaparició del vell camp de futbol i la creació del futur.

En la reunió celebrada entre Joan Ribó i Layhoon Chan, ha participat també el director d'operacions del València CF, Christian Schneider, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Així, ha detallat que els representants del club s'han compromès a acabar el nou Mestalla per a la temporada 2025/2026 amb un aforament de 66.000 persones, ampliables fins a les 70.000 quan faça falta i en un termini màxim de cinc mesos.

Tots els acords d'aquesta trobada hauran de concretar-se ara "en un esborrany que s'estudiarà detingudament" amb les regidories d'Activitats i de Desenvolupament i Renovació Urbana, com ha explicat l'alcalde, per a "a partir d'ací, intentar obtindre un document de conformitat" des del qual "el club es puga posar a treballar ràpidament".

"Crec que aquesta és una opció molt raonable, ja que passem de l'aforament de l'actual Mestalla, o dels 49.000 del plantejament inicial del club per al nou estadi, als 66.000" encara que "sempre amb la garantia que, si fa falta, es pot augmentar ràpidament a les 70.000 places", ha manifestat el responsable municipal.

Ribó ha insistit que "eixe compromís ha d'estar explícit en el paper, així com el termini de cinc mesos per a habilitar l'espai necessari". "La cabuda que nosaltres hem demanat és la de 70.000. Se'ns ha plantejat en principi, la inicial de 40.000. Li hem dit que per descomptat no pot ser això" i han exposat que "en funció d'açò es poguera plantejar, inicialment i tenint clar que tots els servicis secundaris estigueren preparats, 65.000 en una primera fase ampliable a 70.000 en un termini màxim de cinc mesos", ha detallat.

El consistori ha assenyalat que açò permetria acollir esdeveniments esportius "de primer nivell", com per exemple ser seu del Mundial de l'any 2030, un objectiu al que Ribó ha mostrat tot el seu suport. "Li hem dit que és imprescindible que el camp de futbol estiga acabat i en condicions el més prompte possible", ha agregat l'alcalde.

Pel que fa al termini de construcció del nou estadi, l'entitat esportiva ha traslladat la idea que el projecte estiga conclòs a l'inici de la temporada esportiva de 2025. "Ens han donat un termini" davant el qual, "en principi estic convençut que es complirà si complim tots els terminis", ha dit.

"DISCULPES A l'AFICIÓ"

Després de la reunió, Joan Ribó ha destacat que ha reclamat a la representant del València CF que l'entitat "demane disculpes a l'afició i a la ciutat pels comportaments i opinions que es van emetre en el seu moment" per l'anterior responsable del club, Anil Murthy, atés que van ser "molt ofensives" i "van molestar moltíssim".

"Cal tindre en compte que les persones seguidores del València posen tot el seu cor en el club. Per açò, cal tindre-les en compte i demanar-los les disculpes necessàries", ha subratllat el primer edil.

POLIESPORTIU DE BENICALAP

Així mateix, Ribó ha asseverat que també ha trasllat als responsables del València que "és molt important, a més de que faça el camp, que hi haja poliesportiu" en Benicalap, una instal·lació que forma part de les obligacions del València CF amb la ciutat pel trasllat del seu nou camp a aquest barri.

El consistori ha agregat que s'ha arribat a un principi d'acord sobre aquesta infraestructures que contempla que l'Ajuntament el construirà en funció dels criteris que es van firmar en el seu moment i que el club pagarà les obres segons les vaja certificant el municipi. En cap cas l'Ajuntament avançarà el pagament de les obres, ha destacat.

A més, s'ha plantejat realitzar una comunitat energètica per a aprofitar la coberta fotovoltaica del nou estadi i poder proveir al veïnat, "sobretot a aquelles persones que estiguen en situació de pobresa energètica i que puguen utilitzar aquests recursos", ha assenyalat l'alcalde.

Igualment, s'ha parlat sobre la mobilitat i l'accés al camp i s'ha conclòs en l'elaboració d'un estudi, atés que, segons Ribó, "organitzar els aparcaments i mobilitat d'un estadi dins d'una ciutat és un assumpte complicat".

"TROBAR SOLUCIONS"

Joan Ribó ha mostrat el seu desig de "trobar solucions i buscar un compromís perquè el tema s'arregle". "Jo crec que aquesta és una solució bona perquè queda un camp capaç d'acollir la majoria de les competicions. I per a aquelles que es necessite més, està el compromís d'ampliar l'aforament en un termini molt raonable. Així mateix, es manté també la possibilitat d'instal·lar una pista d'atletisme en les mateixes condicions en les quals estava abans", ha agregat.