Cvirus.- Els farmacèutics demanen tornar a imposar les mascaretes en interiors davant l'augment de contagis

D'aquesta manera, en un comunicat, ha demanat "fer un pas arrere" i "tornar a tindre present" l'ús de les mascaretes davant l'augment de contagis experimentat en les últimes setmanes i ha apel·lat al "sentit comú" de la ciutadania.

El responsable de Titulars d'Oficina de Farmàcia del Col·legi, Santiago J. Riaza, ha assenyalat que la societat "ja coneix les mesures de seguretat bàsiques contra el virus", per la qual cosa ara "és necessari tornar a tindre-les presents més que mai i no descurar-se".

En el cas de les mascaretes, ha remarcat que la covid "segueix present" i que és recomanable "fer un pas arrere" pel que fa al seu ús "pel bé de la salut global".

Així mateix, amb l'arribada de l'estiu, ha recomanat aprofitar el bon temps per a realitzar activitats d'oci a l'aire lliure i, "si es va a bars o restaurants, menjar a les terrasses, així com extremar les precaucions en el cas de viatjar.

"Estem en període de vacances i hem de gaudir del nostre temps lliure amb responsabilitat i fer un esforç pel bé de tots. Ja ho hem fet en estius anteriors i podem tornar a fer-ho", ha insistit.

MASCARETES EN FARMÀCIES

El responsable de Titulars d'Oficina de Farmàcia del MICOF també ha incidit que, estipula el Reial decret 286/2022, l'ús de la mascareta continua sent obligatòria en les farmàcies, "no només per als professionals farmacèutics sinó també per als pacients", així com en la resta dels establiments sanitaris com a hospitals i centres de salut.

"Cal recordar que, igual que ocorre en hospitals i els centres de salut, en les oficines de farmàcia també acudeixen persones vulnerables amb malalties cròniques a per la seua medicació, així com possibles casos de contagi de pacients que venen a per test d'antígens, per la qual cosa és fonamental l'ús de la mascareta i prescindir d'ella és un luxe que no ens podem permetre", ha raonat.

Sobre l'augment de la venda de test en les farmàcies, Riaza ha apuntat que és una situació "lògica" i "un senyal clar que la gent està conscienciada pel que fa a la importància de previndre i reduir riscos de contagi en cas de patir símptomes".

També ha recalcat que els farmacèutics, "com els professionals sanitaris més pròxims", estan "a la disposició de la ciutadania davant qualsevol dubte que puguen tindre respecte a la seua salut". "Totes aquelles situacions en les quals puguem ajudar a la població estarem encantats d'aportar la nostra experiència i coneixement en benefici de la descongestió del sistema sanitari i de la salut global", ha conclòs.

Finalment, Riaza ha recalcat que la vacunació "continua sent vital". "S'ha demostrat a tot el món que les vacunes contribueixen a reduir els contagis i a minimitzar els símptomes en cas de contraure la malaltia", ha subratllat, al mateix temps que ha apuntat que és "molt recomanable que les persones que van passar la malaltia fa sis mesos i no van tindre la dosi de reforç es vacunen, "així com tots aquells que en el seu moment no li la van administrar".

En aquest sentit, ha animat a la població a "aprofitar" els punts de vacunació que la Conselleria de Sanitat ha habilitat en diferents punts de la Comunitat Valenciana per a poder vacunar-se sense cita prèvia.