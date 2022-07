Bravo acusa el PP de "muntar judicis paral·lels" a Les Corts amb les ajudes al germà de Puig

En la sessió de control, la 'popular' ha tornat a criticar que Bravo "va tindre accés a l'informe de la Guàrdia Civil que estava sota secret de sumari" i ha preguntat qual és el protocol de control de subvencions, després d'afirmar que el director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, en una comissió parlamentària, "va xifrar al mig milió el frau càrtel de les productores i va exigir la devolució de 509.216 euros".

Ha preguntat si ha arribat aquesta petició d'Antifrau a algun departament del govern valencià i si "se l'han pres de debò" o "han trobat alguna cosa", a més d'interessar-se pel protocol per a controlar les subvencions.

També ha qüestionat per l'afirmació en seu judicial "dels socis del germà del president, els Abell Bover, que tenien set expedients oberts de reintegrament per part de la Generalitat" i per si s'ha exigit ja el reintegrament de les ajudes atorgades "de manera il·legal a empreses vinculades familiarment" a Ximo Puig.

Com a resposta, Bravo ha recordat que el conseller d'Hisenda, Arcadi España, ja li va explicar en el parlament el sistema de control de subvencions, a més de recomanar a Ortiz "que es llija bé els papers perquè en cap moment Antifrau parla de 500.000 euros".

"Com sap, l'administració no ha atorgat il·legalment cap subvenció a cap empresa -ha recalcat-. No hi ha cap actuació judicial que estiga qüestionant l'actuació de la Generalitat. No hi ha cap expedient de reintegrament obert amb cap de les empreses, Comunicacions dels Ports i Mas Mut, amb la qual té relació Francis Puig per ser accionista o gerent".

En la seua rèplica, la diputada del PP ha insistit que el director d'Antifrau "va dir alt i clar que de manera irregular, després de sol·licitar informació a diferents conselleries, hi havia 509.000 euros sota sospita, que reclamaria la devolució i que tenien a veure amb dos empreses que tenen vincles indirectes amb les empreses del germà del president".

"Sap per què no mentisc? Perquè s'han creuat factures per a defraudar als valencians el vostre desistiment de funcions", ha etzibat a la consellera. I ha afegit que Francis Puig és "soci conjuntament amb l'exdona del president, un secretari autonòmic i un altre càrrec d'aquest govern".