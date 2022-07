Publicades les ajudes de 2,4 milions d'euros per a reutilitzar i reciclar els residus tèxtils

Les bases assenyalen que podran ser beneficiàries de la subvenció les entitats gestores de residus tèxtils, les instal·lacions dels quals estiguen inscrites en el Registre General de Gestors Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà cobrir fins al 90% de les despeses, amb un import màxim de 200.000 euros, per a tots aquells projectes iniciats després de l'1 de març de 2020 i finalitzats abans de l'1 de juliol de 2025, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

La convocatòria s'emmarca en el component 12 'Política Industrial Espanya 2030' del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que dona suport a la implementació de la normativa de residus i garantir el compliment dels objectius comunitaris.

La dotació de 2,4 milions d'euros s'afig a la d'1,3 milions d'euros d'ajudes a municipis i entitats locals per a l'adquisició de contenidors i sacs reutilitzables per a la recollida de residus tèxtils, així com per a accions d'educació ambiental sobre la importància de depositar aquesta fracció en ecoparcs i punts nets habilitats. La convocatòria completa es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ha posat en valor el "potencial" per a l'Economia Circular del recurs tèxtil usat, a través d'una xarxa d'instal·lacions de preparació que faciliten la seua reintroducció en la cadena de valor. Així mateix, ha posat l'accent en el consum intensiu de matèries primeres i recursos associat a la indústria tèxtil, entre els quals destaca l'aigua, que una gestió circular "podria optimitzar".