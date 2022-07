Unidas Podemos ha recurrido las becas para Bachillerato para el curso 2022-2023, muy polémicas por la subida del umbral de renta per cápita para pedirlas de 10.000 a 35.913 euros, porque considera que hay un "defecto de forma" en su redacción. La formación sostiene que el nuevo baremo para acceder a una de estas ayudas, que financian los estudios en centros privados de la región, no aparece en las bases reguladoras, solo en la convocatoria y en el extracto de la misma.

La ausencia de este requisito en las bases, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 19 de mayo, es para Unidas Podemos una causa de nulidad del procedimiento, o en su defecto de anulabilidad, por no ajustarse a los requisitos legales. Por ello, la formación ha presentado un recurso potestativo de reposición en la Consejería de Educación, según ha adelantado 'El País'.

"Las becas para ricos de Ayuso son una tomadura de pelo a la ciudadanía madrileña. Desde Unidas Podemos, hemos presentado un recurso y haremos lo que sea necesario para evitar que el dinero de todos, termine financiando el colegio de élite de unos pocos", ha señalado este jueves Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, a través de sus redes sociales.

"La orden 1142/2022 de 3 de mayo, de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que fijaba las bases reguladoras de la concesión de becas no establecía los requisitos de límite de renta que se fijan en la convocatoria, estableciéndose un reenvío a la convocatoria contrario a derecho", sostiene uno de los apartados del recurso, presentado esta semana. El diputado Agustín Moreno, portavoz de Educación de Unidas Podemos, ha considerado que este error es "profundo" e "invalida" la convocatoria. "Es un defecto de fondo, y por eso pedimos con este recurso la nulidad o la anulabilidad", ha apuntado el parlamentario 'morado' en unas declaraciones remitidas a los medios.

De estimarse el recurso, esto supondría que la convocatoria de becas, que Unidas Podemos califica como "cheques regalo" a la educación privada y concertada, se quedaría sin efecto. Si el sentido del fallo en el ámbito administrativo no es en este sentido, la formación morada ya se ha mostrado dispuesta a acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo contra esta convocatoria de ayudas.

El Gobierno regional, por su parte, ha asegurado que la convocatoria se ha realizado conforme a derecho, y no ve causa de anulabilidad. "La Comunidad de Madrid ya justificó ante la Abogacía la no inclusión en las bases de la convocatoria de las rentas per cápita porque ya se incluyen en las convocatorias anuales", han explicado fuentes de la Consejería de Educación a 20minutos. "Esa justificación fue aceptada por lo que no hay que hacer ningún cambio, de ahí que se hayan publicado las bases reguladoras de las becas con todos los informes positivos", han agregado.