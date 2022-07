Vilamarxant demana connectar el metro de Llíria i Riba-roja amb una línia que tinga parada al municipi

En un comunicat, el regidor ha fet constar la necessitat d'una "millora evident en el transport metropolità que permeta a la ciutadania de Vilamarxant tindre accés a València per les dos línies".

Al seu parer, la unió de les línies 1 i 9 reportaria un "gran benefici per a la comarca en general i per a Vilamarxant, en concret, ja que el servici de transport segueix sent molt deficitari".

Davant la complexitat de la creació d'aquesta línia, Jorge ha recalcat mentrestant la necessitat de la millora de MarxantBus per a cobrir, d'aquesta forma, el mateix servici que realitzaria el metro però a través de carretera.