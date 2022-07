Baldoví critica la "indefinició" del PSPV sobre la taxa turística i defèn que els pactes "estan per a complir-se"

Així s'ha pronunciat Baldoví en roda de premsa a València, en la qual ha remarcat el "posicionament clar i molt raonable, de sentit comú" del seu partit davant la mesura de la taxa turística i ha reiterat que "els pactes es fan per a complir-se i si no, no es fan".

Baldoví ha posat l'accent en les dos "cessions" que ja va fer Compromís durant la negociació de la mesura de la taxa turística. En primer lloc, el seu caràcter no obligatori i, en segon lloc, l'establiment d'un any de moratòria per a la seua aplicació definitiva.

"Compromís sap que quan hi ha pactes, hi ha cessions", ha manifestat i, en aquest sentit, ha apuntat que la formació "les ha fet, i molt importants". "És molt raonable i tothom entén que Compromís en aquest cas ha fet cessions per l'acord", ha indicat.

En aquest sentit, ha subratllat la importància que els governs complisquen els pactes per a "donar una imatge de coherència i estabilitat". "És la imatge que esperen de nosaltres els electors", ha defès i ha afegit que "com més clar, més amics, com diem els valencians".

"Confiem que el PSPV farà un exercici de responsabilitat i acabarà dient que sí a una taxa que no és obligatòria i que amb la moratòria fa que no siga d'aplicació immediata", ha resolt.