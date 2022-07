Terelu Campos acude a una revisión médica y se sincera sobre su cáncer: "Cada año tengo más miedos"

Terelu Campos es una luchadora nata en cuanto a problemas de salud. Y es que, tras haber pasado por una doble mastectomía, un tratamiento duro de recuperación y su posterior operación de reconstrucción de pecho, es normal que tenga ciertos momentos en el año en los que se le remuevan los sentimientos.

Esta semana ha tenido que pasar por consulta médica para hacerse una de sus revisiones anuales. Y, aunque la colaboradora de Sálvame trata de no tener miedo a ir al médico, ha reconocido en su blog para la revista Lecturas que últimamente afronta estas visitas con muchos más nervios que antes: "Cada año tengo más miedos acerca de mi cáncer".

Esta sensación la relaciona con todo lo que pasó la segunda vez que le detectaron la enfermedad, ya que tras haber estado cinco años tranquila, reapareció y esto le generó, tanto físicamente como mentalmente, muchas inseguridades.

"Muchas veces pienso que prefiero no dejar de estar medicada nunca", asegura la malagueña, ya que considera que si está vigilada de esta manera, las posibilidades de recaer son menores.

También comenta que evita ciertos meses del año para ir a revisión porque es algo supersticiosa. "No me gusta tener cita con el médico en diciembre. El primer cáncer me lo detectaron ese mes", señala.

Pero, por el momento, la hija de María Teresa Campos puede respirar tranquila y aliviada, ya que los últimos resultados han sido positivos y le generan cierta tregua hasta la próxima visita.