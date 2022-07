Bernabé pren possessió del càrrec com a delegada del Govern i defèn la "cultura de l'acord, diàleg i convivència"

Bernabé ha promès el seu càrrec en un acte celebrat a la Capitania General de València en què ha estat present la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el president de la Generalitat, Ximo Puig; membres del Consell i regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de València, ex-companys de Bernabé (tant del seu partit, el PSPV, com de Compromís).

A l'acte també ha acudit la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, que ha presentat la nova delegada i ha lloat la figura de Bernabé, de qui ha destacat que és la primera delegada del Govern nascuda en democràcia i ha posat en valor la seua experiència en els càrrecs que ha ocupat anteriorment i la seua "bona tasca".

Bernabé ha agraït a l'exèrcit la possibilitat d'organitzar l'acte al Convent de Sant Doménec, a Puig i a Rodríguez per la seua presència i "suport i afecte", i a l'exdelegada, Gloria Calero, per la seua "excel·lent tasca". Ha assegurat que els antics delegats són la seua "absoluta inspiració", i ha citat el seu germà, Toni Bernabé, que ho va ser entre 2004 i 2008.

Menció especial també a la vicealcaldesa, Sandra Gómez: "La meua amiga, que em va permetre ser regidora de la meua ciutat i conéixer la política municipal, la més pròxima a les persones i la capacitat de resoldre els problemes dels meus veïns".

La nova delegada ha fet una crida a la ciutadania per a extremar les mesures de precaució davant els incendis i ha fet menció al de Venta del Moro, al mateix temps que ha agraït la seua actuació als efectius que treballen .

Durant el seu discurs, ha reivindicat actuacions del Govern com la reforma laboral, l'actualització de les pensions i el "colp damunt de la taula" davant Europa per a aconseguir l'illa energètica. També ha adoptat paraules del president Puig per a reivindicar la "via valenciana" i l'"Espanya polifònica".

D'igual manera, ha remarcat la necessitat d'abolir la prostitució, "redoblar esforços" per a protegir les víctimes de la violència de gènere, la reclamació del sistema de finançament, la "màxima celeritat" per a rebre inversions en infraestructures i fórmules de consens per a garantir l'"aigua per sempre" a Alacant.

Bernabé ha promès una delegació "activa i executiva" i ha asseverat que treballarà amb "responsabilitat i constància" perquè la Comunitat Valenciana tinga una "veu pròpia" en el Govern d'Espanya i que "la veu del Govern d'Espanya arribe als cinc milions d'habitants de la Comunitat Valenciana".

"EL PRESIDENT HA ENCERTAT"

La ministra, al seu torn, li ha dit: "Pilar, bastava escoltar-te i quasi no tenia res més a dir per a saber que el president del Govern ha encertat amb el teu nomenament com a delegada". Rodríguez ha valorat l'"afecte i respecte" que destil·la Bernabé, que "fa les coses amb sentiment i amor a la Comunitat Valenciana".

La titular de Política Territorial ha destacat la gestió de responsabilitats que no s'entén "si no és amb vocació de servici públic" i de "saber que estàs deixant d'atendre parts molt importants de la vida per a entregar-nos als altres".

Per la seua banda, Puig ha començat citant el cantautor favorit de Pilar Bernabé, Joaquín Sabina, per a comentar que "sobren els motius" per a l'esperança amb la nova delegada. També ha agraït a Gloria Calero la seua "lleialtat institucional", i el seu treball al costat de les Forces i Cossos de Seguretat durant la pandèmia.