La covid-22 es un término que acuñó el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, el pasado 24 de junio, al afirmar que el actual momento epidemiológico está marcado por muchos contagios pero el "menor número de pacientes en UCI". "Es una enfermedad distinta debido al estado inmunitario de la población", agregó. España, como otros países europeos, está atravesando una nueva oleada de transmisión causada por las contagiosas subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron, que ya representan entre el 50% y el 89,7% de los casos, según los datos del Ministerio de Sanidad. Además de la incidencia entre las personas de 60 años y más, los indicadores de riesgo (ingresos hospitalarios y fallecimientos) también están aumentando.

Si bien es cierto que la presión no se puede comparar con las primeras oleadas del coronavirus del año 2020, cuando la población no estaba vacunada ni contaba con apenas inmunidad natural por infección previa, como ya pasó en enero, a mayor transmisión, mayor posterior hospitalización y, finalmente, número de personas fallecidas.

Un total de 11.586 enfermos de covid están ingresados en los hospitales por el aumento de los contagios de las últimas semanas, una cifra similar a la de comienzos de enero, en plena sexta ola, pero la gravedad de los casos era muy superior a la actual: un 21% de ocupación en las UCI frente al 5,7% actual. Y es que a pesar de la alta transmisión, la gran mayoría de los casos desarrolla una enfermedad leve. La letalidad de la covid también ha descendido, pasando del 11% inicial, cuando la cepa de Wuhan sacudía el mundo por primera vez, al 3-1% actual con los sublinajes de ómicron. Esta evolución, ¿cómo se traduce a efectos prácticos? ¿Qué se recomienda hacer para seguir protegiéndonos y cuidando de las personas más vulnerables? 20minutos recopila algunas de las dudas más frecuentes de los últimos días:

¿Hay que volver a llevar mascarillas?

El cubrebocas dejó de ser obligatorio en España el pasado 20 de abril. Desde entonces, solo hay que ponerse la mascarilla en transportes públicos, centros sanitarios y sociosanitarios. Y así sigue siendo la norma en vigor. Es decir, salvo en esos lugares, la mascarilla es una opción personal. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ante el incremento de la transmisión, ha vuelto esta semana a recomendar a la población que use la máscara en interiores concurridos y cuando se vaya a estar en contacto con personas vulnerables al covid. Sobre papel, no obstante, nada ha cambiado, pues Darias descartó cambiar la ley nacional sobre el uso de la mascarilla.

Los cubrebocas siguen protegiendo: ¿cuál mejor?

La llamada covid-22 sigue siendo una enfermedad respiratoria causada por un virus que se transmite principalmente a través del aire. Por esta razón, las mascarillas siguen protegiendo y constituyendo una de las principales formas de evitar los contagios junto a la ventilación constante.

Las mascarillas que mayor capacidad de filtración tienen son las FFP2, que además protegen tanto a quien las porta como a los demás. Las quirúrgicas protegen a los demás al frenar los aerosoles expulsados por su portador. En cualquier caso, los especialistas insisten en que lo más importante es llevar la mascarilla bien sellada a la cara, pues si quedan huecos entre la piel y la máscara, estos pueden convertirse en vía de entrada o salida de pequeños aerosoles portadores del virus.

Para lograr un buen ajuste, los especialistas aconsejan atarla por detrás de la nuca y la parte trasera de la cabeza en lugar de por las orejas.

¿Cuáles son los síntomas de covid-22?

El catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Guillermo López Lluch rechaza la nueva forma de llamar a la enfermedad de la covid al tiempo que recuerda que "la sintomatología es la misma porque la enfermedad es la misma, pero la cuestión es que ahora los síntomas son más leves".

El especialista abunda que "gracias a la inmunidad alcanzada, principalmente de forma artificial con las vacunas, pero también de forma natural por las infecciones, los síntomas por la infección del virus SARS-CoV-2 son ahora más leves".

"Es la misma enfermedad pero con resultados diferentes según la inmunidad de las personas"

López Lluch expone que, mientras que "antes, en algunas personas con menor inmunidad, los síntomas eran más graves (neumonía o inflamación de los pulmones); actualmente, gracias a la inmunidad adquirida, el porcentaje de personas que sufren inflamación pulmonar es mucho menor y los síntomas mayoritarios son más leves (febrícula, tos, cansancio y la clínica dura menos tiempo, ya no dura una semana), pero son los mismos síntomas de la misma enfermedad causada por un virus respiratorio".

López Lluch considera que llamar ahora a la covid-19 'covid-22' "crea confusión". Y lo explica: "¿El virus de la gripe puede matar? Sí. ¿A quiénes? A quienes tienen la inmunidad comprometida. ¿Matan a los demás? No, les produce gripe. ¿Es diferente virus el que mata a unos y a otros no? No, es el mismo. ¿Se comporta diferente? No, hace lo mismo, pero a las personas con el sistema inmunitario debilitado les causa una enfermedad más grave e incluso la muerte. Es la misma enfermedad pero con resultados diferentes, según la inmunidad de las personas", argumenta, al tiempo que recuerda que el virus de la gripe no cambia de nombre cada año.

¿Es detectada por los test de antígenos?

El investigador asegura que los test de antígenos para detectar SARS-CoV-2 siguen siendo "igualmente válidos", puesto que el virus que causa las infecciones es el mismo. La prueba está, añade, en la alta positividad actual.

La demanda de test de antígenos, de hecho, se ha disparado un 120% en los primeros cuatro días de julio (del 1 al 4) con respecto al mes anterior, según los datos recopilados por la distribuidora Cofares. Ya el pasado mes de abril se registró un aumento mensual del 22,29% en la demanda de test de antígenos, coincidiendo con el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores.

Otro dato revelador de la alta transmisión que no reflejan los informes oficiales (que ya solo miden la incidencia entre las personas de 60 años y más) es la venta de paracetamol, el fármaco usado para tratar la covid leve. Según la consultara especializada en el sector farmacéutico IQVIA, el paracetamol aumentó su demanda un 17% en la semana del 20 al 26 de junio, cuando se vendieron 508.000 medicamentos no reembolsados con paracetamol, un 17% más (74.000 unidades más) que durante la semana anterior. IQVIA y Cofares atribuyen los datos extraídos a la "séptima ola" y las "variantes sigilosas".

¿Escapan las nuevas variantes a las vacunas?

El actual aumento de los casos de covid en esta última ola lo ha desencadenado la propagación de dos nuevos sublinajes de ómicron, el BA.4 y el BA.5, que representan entre el 50% y el 89,7% de los positivos. Se trata de dos subvariantes "muy infecciosas", con un gran escape a las vacunas actuales, desarrolladas a partir del virus original de Wuhan, según el portavoz de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), Lorenzo Armenteros. "El nivel de protección es muy pequeño. Tampoco quien se ha contagiado anteriormente está exento de reinfectarse", añade.

"El nivel de protección frente a las nuevas subvariantes es muy pequeño. Tampoco quien se ha contagiado anteriormente está exento de reinfectarse"

Ahora bien, contra la enfermedad grave "siguen siendo muy efectivas", de acuerdo con el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat. Por eso, es importante cumplir con la pauta vacunal recomendada para cada colectivo, incluidos los niños. "Es necesario concienciar a las familias, porque es preciso aumentar la cobertura entre los más pequeños", apunta.

En este sentido, es fundamental ver qué ocurre con la vacunación en otoño, señala el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Álvaro Castellanos, que recalca que sería "necesario" un nuevo suero para proteger contra la infección de las nuevas subvariantes. Por su parte, la ministra de Sanidad ya confirmó hace casi un mes que toda la población recibirá la cuarta dosis, aunque no precisó cuándo. A su vez, las farmacéuticas están reformulando sus compuestos a partir de versiones del coronavirus posteriores a la de Wuhan.