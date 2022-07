El presumpte assassí de Marta Calvo i dos joves més s'enfronta a la presó permanent revisable

Així ho han avançat les acusacions en la sessió del juí que se segueix contra l'acusat, de nacionalitat colombiana, a l'Audiència de València, des de fa quatre setmanes. Jorge Ignacio va defendre ahir la seua innocència i va assegurar que tot havia sigut un accident.

La primera acusació a elevar les seues conclusions a definitives ha sigut la Fiscalia, qui finalment demana per a l'acusat 120 anys de presó, 10 anys menys que el que requeria inicialment després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, qui no va voler declarar en el juí. Li atribueix tres delictes d'homicidi i 10 abusos sexuals.

En concret, la fiscal Socorro Zaragozá reclama 15 anys de presó per la mort de Marta Calvo i una indemnització de 90.000 euros per a la família; i la mateixa pena per les defuncions d'Arliene Ramos i Lady Marcela.

Respecte a les supervivents, altres set víctimes, demana 10 anys de presó per cadascuna d'elles pels delictes d'abusos sexuals amb la circumstància agreujant de gènere. A més, li atribueix un delicte continuat de tràfic de drogues pel qual li demana altres cinc anys de presó.

També reclama 6.000 euros d'indemnització per a cada víctima que va sobreviure als fets i el desterrament de Jorge Ignacio P.J. per temps de 12 anys.

Els pares de Marta Calvo mantenen la seua petició de presó permanent revisable per a l'acusat, amb antecedents per tràfic de drogues, per l'assassinat de la jove. Aquesta mateixa reclamació s'ha efectuat per part de la representació de les altres dos víctimes mortals en aquest procediment. Les víctimes supervivents imputen a l'acusat un delicte d'homicidi o assassinat intentat (15 anys), abús sexual (8 anys) i tràfic de drogues (entre 4 i 5 anys).

Per la seua banda, la defensa de Jorge Ignacio ha ratificat les seues conclusions provisionals, amb el que segueix reclamant la lliure absolució per al seu representat. La vista continuarà dilluns amb la lectura dels informes de la fiscal i dels advocats dels pares de Marta Calvo.