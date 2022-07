Cuántos años operó ETA en España

"ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política. De este modo, como consecuencia del cambio estratégico de toda la izquierda abertzale, ETA ha llevado a término el proceso iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria".

Con este comunicado, la banda terrorista ETA anunciaba su disolución definitiva en mayo de 2018 tras el cese de la violencia armada que se produjo en 2011. "Esta decisión cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA. No supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia. El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA", añadía la organización.

Cuándo nace la organización

ETA operó durante prácticamente seis décadas dejando un rastro de sangre de más de 800 personas, a las que hay que sumar todos los asesinatos que todavía no se han podido resolver.

La organización fue fundada en el año 1959, cuando un grupo de jóvenes disidentes del grupo Ekin, que había surgido tras la expulsión de varios miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se unió para formar la banda bajo las siglas de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad).

Bajo el objetivo principal de lograr la independencia de Euskal Herria de España y Francia, esta organización con una estructura compleja utilizó la actividad armada, con asesinatos, secuestros y extorsiones económicas para acometer su fin.

Pero su historia se remonta a varios años antes, en 1952, cuando un grupo de estudiantes de Bilbao empezaron a organizar cursos y conferencias clandestinas sobre historia y euskera. Un año más tarde, este grupo, que recibía el nombre de Ekin, empezó a mantener contacto con las juventudes del PNV, Euzko Gaztedi Indarra (EGI). Ambas se unieron y en 1958 comenzó la tensión con los dirigentes del PNV, por lo que estos jóvenes fueron expulsados.

Cuándo cesó su actividad armada

ETA cometió su primera acción armada confirmada en julio de 1961, cuando trató de hacer descarrilar un tren que transportaba a franquistas que iban a Donosti para conmemorar el Golpe de Estado de 1936. Diversas fuentes aseguran que su primera víctima mortal fue una bebé de 18 meses, María Begoña Urroz Ibarrola, herida de muerte por una bomba en una estación de San Sebastián.

Otras fuentes consideran que la primera víctima de ETA fue José Antonio Pardines, un guardia civil que estaba junto a su compañero Félix de Diego Martínez en Guipúzcoa en el año 1968.

Su actividad armada no cesó de forma definitiva hasta el 20 de octubre de 2011. Tras más de medio siglo de terrorismo desde que la organización se fundara en 1959, el 10 de enero de 2011, ETA emite un comunicado en el que anuncia un "alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional".

El 20 de octubre de 2011, la banda publicaba otro comunicado en el que anunciaba "el cese definitivo de su actividad armada" y hacía un llamamiento "a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada".

Finalmente, un 16 de abril de 2018, ETA mandaba otro comunicado en el que anunciaba su decisión de disolver la organización, todas sus estructuras y terminar su actividad política.