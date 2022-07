Helena Resano, a lágrima viva en laSexta en el inicio de los Sanfermines: "¿Por qué me haces esto, Antonio?"

Este miércoles comenzó San Fermín, la fiesta tradicional de Pamplona. Tras dos años de parón debido a la pandemia, los pamploneses están más eufóricos que nunca tras poder volver a celebrar su semana grande.

Algunos, como Helena Resano, no han podido estar en su ciudad natal para disfrutar del famoso chupinazo que marca el inicio de la celebración. Por ello, desde Al rojo vivo, quisieron dedicarle la sección en la que hablaron sobre ello.

"Para alguien de allí, de Pamplona, gente como tú, forma parte de vuestro pasado emocional. Son un montón de recuerdos de familia, de los que ya no están", son las palabras con las que Antonio García Ferreras abrió el tema.

"Me vas a hacer llorar", le respondió la colaboradora, a lo que añadió ilusionada: "Mi hija está trabajando de prácticas y me ha mandado una foto de ella de pequeñita con mi hijo y con mi padre vestidos de San Fermín".

El presentador del programa intentó tranquilizarla y la periodista siguió explicando por qué esta festividad es tan importante para ella: "Quieres recordar porque son días en los que te lo has pasado muy bien y has disfrutado muchísimo".

Asimismo, rememoró uno de sus momentos favoritos cuando ella era pequeña. "En las barracas cuando te compraban esa bola de azúcar enorme, que era el único momento en el que podías...", la pamplonesa no pudo acabar la frase sin emocionarse: "¿Por qué me haces esto, Antonio?".

El año pasado, Resano tuvo la oportunidad de estar con su hija en el balcón del Ayuntamiento desde donde se da el pistoletazo de salida a este evento, pero grabando un reportaje sobre el Camino de Santiago.

Ante tal coincidencia, ha querido compartir ante los espectadores un comentario que le hizo su niña cuando estuvieron allí: "Me dijo, 'jo mamá, poca gente ha podido estar en este balcón'. Me ha salido más sanferminera de lo que me gustaría", concluyó entre risas.