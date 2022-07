Puig garanteix als seus socis que "els acords estan per a complir-los" i apel·la al diàleg

En la sessió de control a Les Corts, Puig ha respost així la pregunta de Compromís sobre la importància de l'autogovern i a la d'Unides Podem sobre la necessitat d'accelerar l'acció de govern l'any que queda de legislatura.

Les dos peticions s'han produït enmig de la indefinició del PSPV sobre el seu suport a la taxa turística consensuada amb els seus socis en el pròxim ple, encara que cap ha al·ludit específicament a aquest impost que seria de caràcter voluntari per a cada ajuntament a partir de 2024.

"No tinga cap dubte: els acords estan per a complir-los i el diàleg és fonamental per a arribar a acords", ha recalcat Puig a la síndica de Compromís, Papi Robles, qui ha rebutjat "les polítiques que es fan des de Madrid i no són concordes ni amb la Generalitat ni amb els ajuntaments" com la xarxa de trens centrada en la capital o la gestió del litoral.

Robles ha demanat "honestedat, rigor i coherència" per a complir els acords del pacte del Botànic reeditat en 2019 i ha subratllat que en Compromís seran responsables i "molt ferms amb una vicepresidenta o una altra", en al·lusió al recent relleu d'Aitana Mas per Mónica Oltra.

En la seua rèplica, sense esmentar tampoc la taxa turística, el president ha reiterat que l'autogovern té "gran vitalitat" i ha permès crear "un Estat del Benestar valencià que no existia", per la qual cosa ha advocat per aprofundir en l'Espanya federal.

TRASPÀS DE COMPETÈNCIES EN TRANSPORT

Ha rebutjat les postures de les "elits centralistes" i ha insistit en la seua aposta pel traspàs de competències de l'Estat en transport, una cosa que va demanar l'any passat per als trens de rodalies i tractarà pròximament en una reunió amb l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís). "És un dels grans temes a abordar -ha dit-. Estem dient a la ciutadania que el transport públic és el camí".

Per la seua banda, la síndica d'UP, Pilar Lima ha instat Puig a accelerar els "acords 'botànics'" en matèria de sobirania d'energètica, i ha tornat a advocar per la creació d'una agència valenciana de l'energia, i a "complir el firmat" i plasmar-ho en els pressupostos de 2023. Uns comptes que al seu juí han de demostrar "l'estabilitat i fortalesa d'aquest govern".

El cap del Consell, després de coincidir en la necessitat d'un pacte de rendes a nivell nacional, ha posat l'accent que de la crisi actual no poden eixir "perdedors" i ha garantit que el Botànic seguirà caminant cap a la redistribució de la riquesa i la progressivitat fiscal "constitucional".

EL PP REBUTJA EL VIATGE A MADRID

Entre l'oposició, la síndica del PP, María José Catalá, ha retret a Puig la gestió de la Generalitat de l'incendi de Venta del Moro i de la setena onada de coronavirus i li ha etzibat que "s'ha dedicat a apagar un altre incendi, el del Consell". "Es vol vosté semblar a Juanma Moreno, però s'assembla més a Pedro Sánchez", ha il·lustrat sobre els presidents d'Andalusia i del Govern.

Catalá ha criticat l'acte de clausura del 'Mes de la Comunitat Valenciana' a Madrid: "No havíem quedat que Madrid era una centrifugadora de recursos? El primer que han fet ha sigut obrir una oficina a Madrid". Per açò, li ha demanat que es deixe de viatges i de tot inclòs".

En la seua resposta, Puig ha assenyalat que els incendis "tenen més mitjans que mai" i li ha retret que el "programa electoral" del PP són "les majors retallades en sanitat, educació i protecció social, la pujada d'impostos i els repagaments".

El president ha destacat polítiques que ha engegat el Consell, com la baixada de taxes universitàries o la suspensió del cànon de sanejament, i ha reiterat que "tots els indicadors econòmics i socials estan millor que en 2015".

SUSPENS

Durant el seu torn, la síndica de Cs, Ruth Merino, li ha demanat a Puig que pose nota a la gestió del seu govern durant el curs que ara acaba, a la qual cosa ell ha replicat que la nota la posen els ciutadans en les eleccions.

Merino ha destacat diverses situacions que, al seu parer, resten nota al Consell, com la falta de vivenda, la gestió del cas judicial de l'ex-vicepresidenta Mónica Oltra o els diners no invertits en infraestructura educativa i ha conclòs atorgant-li un "suspens" a Puig per, entre altres qüestions, "ajuntar-se amb companyies roïnes".

Puig ha replicat que "sempre cal millorar" i, mirant a la bancada de Cs, ha assenyalat: "Tots hem de millorar, sinó no arribarem a l'examen final". Ha ressaltat l'"èxit" del pla Edificant i l'ampliació de 13.000 professors, a més d'afirmar que "el model social passa de la beneficència que alguns voldrien els drets".

I la síndica de Vox, Ana Vega, li ha preguntat quines mesures prendrà de cara a una tardor que "bastant dura per a les famílies"; a la qual cosa Puig ha criticat que la seua formació, en els parlaments on està present, diu que "els governs autonòmics no han de fer res i ho ha de fer tot el nacional".

"Hem de fer alguna cosa o no?", ha preguntat Puig a Vega, i ella ha respost: "Li recorde que la sessió de control és a vosté i el seu govern, no al meu partit".

En la seua segona intervenció li ha etzibat: "Deixe de prendre'ns a tots per imbècils i el temps que li queda de president, faça alguna cosa per a ajudar les famílies. Deixe d'allargar aquesta agonia i allibere'ns del jou del seu govern". I Puig ha resolt: "M'ha preocupat el del jou, no sé si es refereix al jou i les fletxes".