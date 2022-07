Estabilitzat l'incendi forestal de Venta del Moro

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va assenyalar ahir, després de visitar la zona i reunir-se amb responsables dels mitjans d'extinció que treballen per a acabar amb l'incendi, que no es donaria per estabilitzat mentre hi haguera punts calents.

Posteriorment, a última hora de la vesprada, el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, va indicar que s'esperava donar per estabilitzat l'incendi al llarg de hui dijous donades les previsions "molt favorables". Tant Bravo com Ángel van ressaltar que no hi havia flama des de dimarts a la vesprada, però van precisar que no podia donar-se encara per estabilitzat.

Hui, a les 10.30 hores, s'ha celebrat una reunió de coordinació al Lloc de Comandament Avançat habilitat a la zona de l'incendi a la qual ha assistit el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències.