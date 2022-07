Global Omnium i Aenor firmen un acord per a promoure la neutralitat en carboni i aigua

En virtut d'aquest acord, les dos entitats treballaran conjuntament per a oferir solucions de neutralitat en carboni i aigua, des de l'autonomia i independència en l'exercici de les respectives activitats.

Aenor agrupa en la Plataforma de Confiança "Descarbonitzar l'activitat empresarial", una sèrie de solucions que donen suport a les empreses en el seu camí de la gestió del carboni. Específicament en el càlcul, reducció i compensació de les seues emissions de gasos d'efecte hivernacle fins a la seua neutralitat.

Global Omnium, per la seua banda és "l'empresa líder de capital nacional en la gestió del cicle integral de l'aigua". "L'aigua és la bretxa social del canvi climàtic pel que estem col·laborant de forma activa aportant el nostre coneixement i tecnologia per a ajudar els nostres municipis i ciutats a afrontar amb garanties el repte de la lluita contra l'emergència climàtica", subratllen els seus responsables.

La firma de l'acord ha tingut lloc a València, en la seu de Global Omnium, per part del president de Global Omnium, Eugenio Calabuig Gimeno, i del CEO d'Aenor, Rafael García Meiro.

"REPTES DE TRANSICIÓ"

El conseller delegat de Global Omnium, Dionisio García Comín, ha afirmat: "No podem ser aliens a la realitat i gravetat d'aquest problema que ens exigeix a tots un nou model d'actuació i gestió per a afrontar els reptes de transició".

"Global Omnium ha desenvolupat un lideratge, coneixement i la tecnologia necessària per a afrontar amb garanties aquesta transició feia un model econòmic de neutralitat en carboni; coneixement que gràcies a un soci com Aenor volem difondre i posar a la disposició de tots aquells que ens vullguen acompanyar en el repte de la descarbonització de la nostra economia".

Per al CEO d'Aenor, Rafael García Meiro, "la societat demanda les organitzacions compromisos reals en la lluita contra el canvi climàtic". "Tant les empreses com els individus -continua- escullen productes i servicis amb els quals comparteixen valors i les solucions d'Aenor tenen una potència única per a despertar confiança sobre el compromís de les organitzacions amb eixos valors. En Global Omnium trobem un partner excel·lent per la seua solvència, per al desenvolupament de solucions innovadores en el camp de la neutralitat climàtica".