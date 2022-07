Walmart, Mercadona i Lidl impartiran en EDEM al novembre les últimes tendències del sector agroalimentari

Miguel Ángel Sánchez Valero, director sènior en Global Sourcing Strategy de Walmart (principal grup de distribució del món), impartirà una sessió sobre el futur del retail a nivell internacional; Paco Espert, director general de Prescripció Secs de Mercadona, explicarà els nous models de consum; mentre que Ferran Figueras, director general corporatiu de Lidl Supermercats, tractarà l'evolució del consumidor.

A ells se sumen empresaris com el president de WOW Concept i expresident d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno; les gastro influencers Fit Happy Sisters; el CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, Raúl Martín, o responsables d'empreses com a Coca-cola European Partners i de startups que estan revolucionant el sector com Heura, Aerofarms, Koroko o Aldous Bio, segons ha informat EDEM en un comunicat.

"Els alumnes comptaran amb un aprenentatge experiencial a través de casos d'èxit explicats pels seus propis protagonistes, els qui compartiran les claus del seu model empresarial en les diferents fases de la cadena agroalimentària", ha explicat Christian Moreno, director de programes d'Alta Direcció d'EDEM.

Els participants en el curs d'EDEM es posaran al dia en qüestions com l'alimentació del futur, els canvis de consum, l'omnicanalitat, l'aparició de les foodtech, l'economia circular, el packaging, la sostenibilitat o la integració de la cadena, entre unes altres. A més, coneixeran de primera mà les últimes innovacions d'empreses capdavanteres com el Grup Martínez o Importaco.

"El programa està dirigit a empresaris, consellers, alts directius i professionals que tinguen l'objectiu d'actualitzar coneixements del sector agroalimentari per a desenvolupar nous models i implementar pràctiques innovadores en les seues organitzacions", ha afegit Christian Moreno. El programa tindrà lloc en les instal·lacions d'EDEM els quatre dimecres i dijous situats entre els dies 4 i 24 de novembre.