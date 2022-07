Ribera insiste en que el respaldo de Bruselas al gas y la nuclear es "desafortunado": "Son soluciones de transición pero no son verdes"

El Gobierno insiste en renegar del gas natural y la energía nuclear al mismo tiempo que las considera "energías de transición" y que ultima la reapertura de la regasificadora del puerto gijonés de El Musel, que permitirá ampliar la importación de gas natural. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado este jueves la votación del Parlamento Europeo, que este miércoles respaldó la propuesta de la Comisión Europea para que las inversiones en gas natural y energía nuclear sean consideradas verdes. "Nos parece desafortunado", ha dicho.

"No lo compartimos, creemos que el gas natural, la energía nuclear lógicamente son soluciones de transición con las que vamos a seguir conviviendo, pero eso no significa que sean verdes. Nos parece desafortunado el acto delegado de la Comisión Europea", ha afirmado Ribera, en la misma línea con la que el pasado mes de enero el Gobierno recibió la propuesta de la Comisión para etiquetar como verdes inversiones en gas natural y energía nuclear. Será un hecho si antes del 11 de julio, del martes que viene, los gobiernos de la UE no alcanzan una mayoría para oponerse, algo altamente improbable. La guerra en Ucrania y el riesgo cada vez más cierto de que Rusia corte totalmente sus exportaciones de gas a Europa han llevado a algunos Estados miembros a buscar otros proveedores y, sobre todo, rehabilitar la energía nuclear.

El Gobierno sigue son con su plan de cierre de las centrales de aquí a 2035, pero Francia ha anunciado que piensa renacionalizar totalmente su principal eléctrica y propietaria de las plantas nucleares, mientras que Bélgica ha frenado sus planes de cierre y Países Bajos piensa construir nuevas centrales.

Más gas natural

"Evidentemente, respetamos el voto del Pleno del Parlamento Europeo, pero al final nos parece que es dar por verde lo que no es", ha añadido Ribera, en visita a Asturias, donde ha participado en un foro europeo sobre la transición en las regiones mineras y paradójicamente esta tarde tiene en la agenda un acto relacionado con el gas natural.

La vicepresidenta comunicó hace unas semanas al presidente asturiano, Adrián Barbón, que se disponía a autorizar la reapertura de la planta regasificadora de El Musel, en Gijón, que permanece paralizada desde hace diez años. Esta decisión supondrá incrementar la capacidad española de importar gas natural licuado, por barco, desde países más lejanos que los del norte de África, desde los que llega en estado gaseoso a través de gaseoducto. De momento, la empresa gestora de la planta, Enagás, deberá acondicionarla pero cuando vuelva a funcionar se unirá a las otras cinco plantas repartidas por los puertos españoles, que hacen de España una 'potencia' europea en esta cuestión. Con Portugal suma 10 de las 20 regasificadoras que hay en la UE.

Ribera firmó hace días la resolución que autoriza la reapertura de la regasificadora de El Musel y este jueves tiene previsto visitar con Barbón este nuevo punto de entrada de gas natural a España.