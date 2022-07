Mas debuta en la sessió de control responent Vox i criticant el seu "negacionisme" del canvi climàtic

Així ho ha manifestat Mas al parlament, on ha respost els dos diputats de Vox que han pres la paraula: Miguel Pascual i Ángeles Criado.

A Pascual li ha etzibat que el Consell no eliminarà la Conselleria de Vivenda ni de Transparència i li ha instat a "aportar alguna cosa positiva" a la cambra.

A Criado, que s'ha dirigit a ella com a "conseller", li ha dit: "Fins a on jo sé, encara sóc consellera i vicepresidenta". També ha defès les campanyes d'igualtat pel dia de l'Orgull LGTBI, que "no són ni adoctrinament ni estupideses". "Ja m'haguera agradat a mi que m'hagueren donat una educació sexual i que algú m'haguera dit com han de ser les relacions afectives en igualtat", ha agregat.