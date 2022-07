Morant se pone a disposición de Sánchez sobre su posible candidatura a València, aunque se muestra "ajena" a este debate

Así se ha expresado Morant en un desayuno informativo de Europa Press al ser preguntada por unos posibles cambios en el Gobierno que apuntarían a ella para ser la próxima candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad de València.

Según ha dicho, se trata de un "terreno de la especulación" y se ha mostrado "ajena" al debate, proclamando que está "centrada" en sus obligaciones como ministra. Sin embargo, ha señalado que está "a disposición del presidente del Gobierno y del PSOE" como lo ha estado en los últimos diez años.

En cualquier caso, ha precisado que también se especulaba con que podía ser delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que finalmente no ha acabado ocurriendo. "Yo diría que si hubiera tenido que adivinar hace diez años que iba a ser alcaldesa de Gandia y ministra, no lo habría adivinado, así que la bola de cristal no la uso, porque no me ha servido", ha sentenciado.