Mas debuta en la sesión de control respondiendo a Vox y les reprocha su "negacionismo" del cambio climático

Así lo ha manifestado Mas en el parlamento, donde ha respondido a los dos diputados de Vox que han tomado la palabra: Miguel Pascual y Ángeles Criado. A Pascual le ha espetado que el Consell no va a eliminar la Conselleria de Vivienda ni de Transparencia y le ha instado a que "aporte algo positivo" a este parlamento.

A Criado, que le ha llamado "conseller", le ha dicho: "Hasta donde yo sé, todavía soy consellera y vicepresidenta". También ha defendido las campañas de igualdad por el día del Orgullo LGTBI que "no son ni adoctrinamiento ni estupideces". "Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran dado una educación sexual y que alguien me hubiera dicho cómo tienen que ser las relaciones afectivas en igualdad", ha agregado.