Carlos Gonzálbez i Voro García ompliran aquest divendres de 'jazz' el Palau de Congressos de Peníscola

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest divendres el segon dels concerts del 19º Festival Internacional de Jazz de Peníscola, amb la proposta de Carlos Gonzálbez i Voro García.

Matthieu Saglio Quartet va donar començament, divendres passat 1 de juliol, a l'edició d'enguany del festival. El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que "ha sigut un bon començament amb gran resposta del públic i un artista entregat, que fins i tot va avançar temes nous, encara no registrats, com a regal per al públic de Peníscola".

També ha aprofitat per a convidar a la ciutadania a continuar gaudint del millor 'jazz' i assistir al concert d'aquest divendres amb -ha dit- el destacat guitarrista Carlos Gonzálbez i un dels millors trompetistes com és el valencià Voro García. A més, Ribes ha agraït "la gran expectació davant el concert del pròxim divendres 15 de juliol amb Melody Gardot, que omplirà el Palau de Congressos de Peníscola".

El divendres 8 de juliol, a les 20.00 hores, en el Palau de Congressos de Peníscola, tindrà lloc el concert del guitarrista Carlos Gonzálbez Trio i el trompetista Voro García, que han unit els seus talents en un quartet de formació recent al costat de Miquel Álvarez, al contrabaix, i Vicent Espí, a la bateria.

Carlos Gonzálbez, pioner del 'jazz' valencià i considerat el millor guitarrista de 'jazz' nacional durant molts anys, i Voro García, amb una trajectòria impecable i en plena maduresa interpretativa, ofereixen una selecció musical variada i brillant en la qual la tècnica està al servici de la qualitat i el bon gust.

Música que, prenent com a base el 'jazz' més ortodox, es nodreix d'influències de múltiples fonts per a incloure en el seu repertori des d'un calipso ('Ca-Lee-So' de Lee Morgan) fins a la 'Samba pa tri' de Voro García, passant pel conegut bolero 'Contigo en la distancia', el musical americà 'Someday my Prince Welcome' o el 'jazz' més actual amb temes de Carla Bley, Perico Sambeat i Voro García.

Els pròxims concerts del festival tindran lloc el divendres 15 de juliol, amb la gran artista internacional Melody Gardot, i el Festival de Jazz de Peníscola finalitzarà el divendres 22 de juliol amb el 'swing' i el 'gipsy jazz' de Tatiana Eva-Marie & Avalon Jazz Band.