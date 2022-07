Del 'smartphone' de Huawei a las toallitas de bebé: los 5 chollos de la semana que todos los que quieren ahorrar... ¡van a aprovechar!

Esta semana, las oportunidades de comprar a mejor precio... ¡están por todas partes! Y es que, además de poder acudir a nuestros ecommerces favoritos para disfrutar de sus rebajas estivales, hemos podido gozar de otras campañas promocionales muy atractivas como los Freshly Days y sus descuentos de hasta el 40% o los descuentazos de Dyson. Además, en una semana, tal y como anunció la propia plataforma, Amazon celebra su Prime Day, lo que significa que su catálogo se llenará de ofertas muy variadas y precios muy bajos que, como cabe esperar, ¡aprovecharemos como es debido!

Pero, ¿quién dijo que hay que esperar a esta campaña para comprar a muy buen precio? El gigante de las compras online ya nos está tentando con sus primeras ofertes pre Prime Day, mientras que el resto de comercios no pierden la oportunidad de ofrecer a los usuarios sus artículos favoritos a los mejores precios. Y, como desde 20deCompras no queremos que os falte detalle de las mejores opciones, bajo estas líneas te acercamos nuestros cinco imprescindibles de esta semana. ¿Podrás aguantar la tentación? Te recomendamos... ¡que no lo hagas y te des un capricho estival!

No te pierdas...

Un robot aspirador de Cecotec, por 129 euros. Si llevas tiempo buscando una solución que acabe con el polvo de casa sin que tengas que mover un dedo, ¡tu momento ha llegado! Y, además, al mejor precio: el Conga 999 Vital, de Cecotec, ahora tiene un 23% de descuento para que ahorres 40 euros en su compra.

Robot aspirador Conga 990 Vital. Cecotec

Una freidora sin aceite, ¡por 54 euros! Aunque el Prime Day está a la vuelta de la esquina, ya hay ofertas que no queremos rechazar, como la de este pequeño electrodoméstico que va a mejorar nuestra relación con la cocina saludable.

La freidora de Homcom. Amazon

De 1.500 euros a 900, el Huawei P50 Pocket. Uno de los móviles insignia de Huawei puede ser tuyo por un precio mucho menor del habitual. ¿Por qué? La firma china celebra las rebajas por todo lo alto con descuentos de hasta el 60%.

Huawei P50 Pocket. Huawei

Casi 1.300 toallitas de bebé, ¡por 38 euros! En vez de pagar por los 27 paquetes (de 48 unidades cada uno) por 52 euros, ahora puedes llevarte este básico para el cuidado del bebé un 27% más barato.

Dodot Toallitas Aqua Pure. Amazon

El calzado de Geographical Norway, ¡al 60%! Eso sí, si estás interesado en este ofertón, no deberías tardar mucho en hacerte con tu número, ya que, al ser una promoción del outlet de El Corte Inglés, Primeriti, solo habrá disponibles últimas unidades. Sirva de ejemplo estas zapatillas de rejilla que pasan de costar 105 euros a 39.

Unas zapatillas de Geographical Norway. Amazon

