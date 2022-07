Investiguen un conductor de 83 anys per circular 35 quilòmetres en sentit contrari per la A-7

Sobre les 22 hores del passat dijous, 16 de juny, els agents van rebre diversos avisos per la circulació d'un vehicle en sentit contrari a l'altura de Canals, en el quilòmetre 401 de la A-7, direcció Barcelona, però que ho feia pels carrils sentit Alacant.

Efectius de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil van establir aleshores un dispositiu per a localitzar el vehicle, que va ser interceptat sobre el quilòmetre 368 de la A-7, a l'altura d'Alginet, amb el que es va poder evitar que acabara en un fatal desenllaç.

El conductor, un home de 83 anys, ha sigut investigat per un delicte contra la seguretat vial per conducció temerària.

D'altra banda, també en horari nocturn, concretament durant la matinada del dia 17 de juny, es va rebre avís a través del 112 de l'existència d'un vehicle que circulava contrasentit a l'altura de Moixent, en l'A-35. Anava direcció València pels carrils en sentit Albacete.

Aquest vehicle es va veure implicat escassos minuts després en dos sinistres vials que van consistir en una col·lisió per raspat amb un altre vehicle en el quilòmetre 17 i una col·lisió contra un tractocamió i semiremolc d'Estònia en el quilòmetre 25, on va ser interceptat per efectius de la Guàrdia Civil de Xàtiva.

A l'arribada de l'Equip d'Atestats va poder comprovar-se que el conductor, un home de 59 anys, triplicava la taxa d'alcohol permesa en aire espirat. Ha sigut investigat per dos delictes contra la seguretat vial en conduir de forma temerària i sota la influència de begudes alcohòliques.