Kike Calleja y su novia, Raquel Abad, se darán el 'sí, quiero' el próximo 8 de julio. Lo harán rodeados de sus familias y amigos, entre los que habrá muchos rostros conocidos de Mediaset. Sin embargo, hay algunos colaboradores de Sálvame que no están invitados a la boda.

El reportero ha desvelado que hay tres compañeros que no asistirán a su enlace por el simple hecho de que así lo ha decidido él. Esos son Miguel Frigenti, Kiko Jiménez y Canales Rivera. La principal razón que les ha dado es su casi inexistente relación.

"Prefiero que venga gente más cercana. En el caso de Miguel Frigenti, para que luego diga que la boda es una mierda como dijo de su amiga Belén Esteban, paso. Si la gente se enfada o buscas una polémica que no existen…", ha dicho también lanzando unas pullas al exconcursante de Secret Story.

Frigenti es el que peor se ha tomado la decisión. "Si quieres posturear, lo más normal es que me invites. Me dijo una compañera que él iba por los pasillos de Telecinco invitando a todo el mundo. Es Kike Calleja, no el Rey", dijo enfadado en el programa.

No serán los únicos que falten al gran día de Calleja. Chelo García-Cortés ha declinado la invitación por su lesión. Tampoco irán Laura Fa y Gema López, lo que ha causado gran pesar en el colaborador: "La verdad es que lo he sentido mucho y me ha dado mucha pena. Mi ilusión era juntar a todos los compañeros del programa ¿Dónde estás corazón?".