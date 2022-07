Bloc i País no comparteix la "il·lusió" per la plataforma de Yolanda Díaz

Així reacciona a la postura que va marcar fa uns dies la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles (Més), qui va dir que la coalició rep amb "il·lusió" l'inici de la plataforma 'Sumar' que presentarà aquest divendres la també ministra de Treball, encara que va demanar que els partits que participen en el futur procés de diàleg "mantinguen la seua essència per a continuar defenent els interessos dels valencians".

En un comunicat, el coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez, afirma que el que els il·lusiona és poder proposar una opció electoral que "faça avançar al poble valencià en autogovern i qualitat de vida". "Compromís és el millor projecte que pot representar aquest horitzó de dignitat per al nostre país i les persones que formem part d'ell", assevera.

I és que, al seu juí, la plataforma de Díaz és "l'enèsima llavada de cara personalista de l'esquerra espanyola, que no suposa cap al·licient més enllà del fracàs de Podem". "Un projecte que no és el nostre -recalca-, ja que, com a valencianistes, el nostre objectiu és construir el País Valencià, no oferir un salvavides a l'esquerra espanyola".