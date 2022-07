Rafa Molés, nou president de l'associació de productores de cinema i audiovisual AVANT

La nova junta es configura, igualment, amb professionals amb una trajectòria "avalada nacional i internacionalment en festivals de cinema, els premis Goya i Berlanga o la producció de continguts de qualitat per a televisió, ràdio i altres mitjans digitals", destaca l'organització en un comunicat.

Així, Lorena Lluch (Filmeu), Sandra Mora (Quatre Films) i Lorena Torres (The Fly Hunter) ocuparan les vicepresidències. Rafa Piqueras (LOF Media) renova com secretari i Alberto Abenza (HV Produccions) com a tresorer. Lina Badenes (Turanga Films), Araceli Isaac (Nakamura Films), Marco Lledó (Pegatum) i Mila Luengo (Wicker Films) completen la junta.

Rafa Molés i la junta recentment constituïda es comprometen a "continuar oferint AVANT com a referent en el disseny de les polítiques audiovisuals de la Comunitat Valenciana". Així mateix, pretenen seguir contribuint, amb les produccions de les seues sòcies i socis, "a la qualitat, reconeixement i identitat del cinema i l'audiovisual valencià".

ESCOLA PÚBLICA DE CINEMA

AVANT s'ha marcat com a nous reptes clau el posicionament i internacionalització de les produccions valencianes. Açò combinat amb la cerca, foment i formació de nou talent de la Comunitat Valenciana. Per açò pretén promoure la creació d'una escola pública de cinema.

La consolidació d'una identitat de l'audiovisual valencià no pot anar separada d'un compromís social. Per açò la nova junta i totes les empreses associades en AVANT s'han reptat per a convertir-se en un model i exemple a seguir en la prevenció, detecció i denúncia dels abusos i de l'assetjament per motius de gènere en la indústria valenciana.

La nova junta també ha volgut fer patent "l'activisme d'AVANT contra als abusos laborals i de poder que es puguen produir en l'entorn laboral". "La dignitat, diversitat i la justícia social i laboral han de ser, per a l'associació de productores independents, pilars mestres del model cinematogràfic i de l'audiovisual valencià", conclouen.