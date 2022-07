Argimon no descarta ser el alcaldable de Junts en Barcelona: "No es el momento de hablar de esto"

El conseller de Salud de Cataluña, Josep Maria Argimon, no ha querido "alimentar rumores" sobre si será el alcaldable de Junts a las elecciones municipales en Barcelona. "No es el momento de hablar de esto", ha dicho en declaraciones en TV3, sin descartar taxativamente esta posibilidad.

Al ser repreguntado si le gustaría, se ha limitado a contestar que es de Barcelona, vive allí y le gusta la ciudad.

El conseller ha insistido en que no hace planes de futuro y por eso ha resumido que no ha contestado ni sí ni no a las cuestiones sobre esta posibilidad. Ha reconocido, sin embargo, que no ha pensado mucho.