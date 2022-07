Planes para el fin de semana: contrastes coreográficos y la naturaleza salvaje retratada por Sebastiâo Salgado

La selección cultural para este fin de semana nos lleva al terreno de la ilusión con algunos de los magos más representativos de la actualidad; ilusiones ópticas en las fotografías expuestas en el Palacio Real dentro de PhotoEspaña 2022; o las ilusiones desvanecidas en la vida de unos artistas teatrales cansados de rodar. El regreso de Mad Cool como festival de referencia en el verano madrileño; danza contemporánea de primer nivel y una exposición que nos muestra tesoros originales de la historia del cómic y los tebeos.

1. Fotografía. Sebastiâo Salgado en el Palacio Real

Fotografía de Sebastiâo Salgado en la exposición de PHotoESPAÑA 2022 Sebastiâo Salgado

PHotoESPAÑA presenta en esta edición exposiciones de las que ya hemos dado cuenta en nuestros planes culturales y otras a las que también dedicaremos espacio durante el verano. Pasados los fastos de la cumbre de la OTAN, el Palacio Real reabre de nuevo y es buen momento para visitar una muestra dedicada al fotógrafo Sebastiâo Salgado, cuyas obras se exponen junto a los fondos de las Colecciones Reales dedicados al paisaje, con la intención de indagar en el carácter sublime de la naturaleza salvaje y libre de la huella humana, aunque también se de cuenta de las expediciones científicas decimonónicas.

'Vista del Mar Muerto', Bonfils Real Biblioteca

El Archivo General de Palacio y la Real Biblioteca del Palacio Real preservan auténticas joyas de fotografía histórica pertenecientes al Patrimonio Nacional, incluyendo artistas europeos del siglo XIX como W. Atkinson, P. Nadar, J. Laurent, C. Cli ord o Woodbury & Page.

La configuración de este archivo se debe al interés de Isabel II por la fotografía. Ella fue quien impulsó la creación de esos valiosos fondos que documentan la vida del siglo XIX. Los retratos de la naturaleza realizados por estos autores captaron nuestra atención, puesto que, aunque no eran el objetivo principal de sus viajes, destinados principalmente a fotografiar obras públicas o eventos culturales, siempre se encuentran presentes en sus trabajos de una forma insoslayable.

Un glaciar avanzando © Sebastião SALGADO

La obra de Sebastião Salgado, premio Príncipe de Asturias de las Artes 1998, constituye un homenaje a la naturaleza en su estado puro, sin huella humana que la hubiese atravesado todavía y con los elementos primigenios de su creación: tierra, aire, agua y fuego. Todo ello aplicando sus ya característicos contrastes extremos que potencian el lado salvaje de nuestro planeta, su carácter imponente y brutal, acrecentado por el gran formato de las fotografías colgadas. En otros casos, la vegetación se funde con la orografía en un continuo que surge al aplicar el blanco y negro.

Estará abierta todo el verano, hasta el 4 de septiembre en el Palacio Real.

2. Danza. Tres coreografías en el Teatro de la Zarzuela

'Concerto DSCH' de Alexei Ratmansky Alba Muriel

El Teatro de la Zarzuela remata esta exitosa temporada con una actuación muy esperada por los aficionados. La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín de Luz, ha elegido tres coreografías muy significativas de otros tantos autores, para demostrar que la calidad del conjunto se afianza y acrecienta, consiguiendo cotas cada día más altas.

Grosse Fuge, del gran maestro neerlandés Hans van Manen, nos muestra cuatro parejas de bailarines que proyectan una coreografía firme y sensual, en una puesta en escena blanca y pura. Se asienta sobre la imponente Gran Fuga op. 133 de Beethoven, pieza en principio escrita para formar parte de uno de los últimos cuartetos de cuerda del compositor de Bonn, pero que, dada su envergadura, finalmente constituyó una obra independiente. Esta pieza es bien conocida por Joaquín de Luz, puesto que la interpretó en su época de bailarín en el Ballet de Victor Ullate.

Polyphonia, de Christopher Wheeldon, fue descrita por su autor como una obra “romántica con giros cómicos” y en ella se observan influencias de autores como Frederick Ashton y George Balanchine. La música para piano solo de György Ligeti, a cargo de Mario Prisuelos, será un acompañamiento especialmente adecuado para la libertad de movimientos que Wheeldon propone. La que fue bailarina principal del New York City Ballet, Lauren Lovette, será la artista invitada que ofrecerá esta coreografía.

Lauren Lovette bailará en la coreografía 'Polyphonia' Nisian Hughes

Concerto DSCH es la última de las coreografías del programa y va a resultar especialmente enriquecedora por dos motivos. El primero porque el propio autor, Alexei Ratmansky, ha participado estos días en los ensayos de la compañía, para recrear esta deliciosa simbiosis entre música y danza. Y en segundo lugar, porque el propio Joaquín de Luz formó parte del reparto del New York City Ballet que estrenó esta obra en 2008. Un reencuentro muy especial que está propiciando cierta transformación en la coreografía, como Alexei Ratmansky declaró en la presentación.

Manuel Coves dirigirá a la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) en este programa que requiere una máxima exigencia musical, como él mismo destacaba. Según los propios instrumentistas de la orquesta le confesaron, la Gran Fuga es una de las músicas más complejas técnicamente que han abordado nunca. Asimismo, el director quiere valorar la hazaña que supone para el pianista Mario Prisuelos, tocar primero la obra de Ligeti y, acto seguido, el segundo de los conciertos de Shostakovich. Un auténtico ‘tour de force’ para Mario Prisuelos, ¡quien habrá de repetirlo durante 12 representaciones nada menos!

Así pues, a la exquisitez técnica de la Compañía Nacional de Danza se suma un apartado musical de grandísima altura que casi justificaría por sí solo acercarse al Teatro de la Zarzuela uno de estos días hasta el 17 de julio.

3. Teatro. 'You Say Tomato' en el Teatro del Barrio

Anna Moliner y Joan Negrié interpretan a dos artistas teatrales en crisis Adolfo Ortega

You say tomato cuenta la historia de Santi, hijo renegado de una larga estirpe de músicos que llevaron sus actuaciones por comarcas, y Rosario, niña prodigio televisiva de los primeros noventa, llevan 10 años viviendo juntos. Su historia de amor comenzó junto con un trepidante proyecto musical que los había de llevar, un día u otro, a lo más alto de la escena catalana.

Esta premiada comedia se estrenó en 2015 en la Sala Trono, un espacio para espectáculos de pequeño formato en Tarragona que es, a la vez, productora de la pieza. Fue uno de los éxitos de la temporada y recibió el Premio Crítica Serra d’Or, una de las distinciones con más prestigio en el ámbito cultural catalán.

La obra está escrita por Joan Yago, la dirección es de Joan Maria Segura Bernadas y sus intérpretes son Anna Moliner y Joan Negrié, que están soberbios en los papeles de dos artistas que ya han dejado de ser jóvenes y ven como todo empieza a tambalearse.

'You Say Tomato' es una obra de Joan Yago Adolfo Ortega

Los años han pasado y el triunfo no ha llegado. Mientras esperan que las puertas se abran y el local se llene de gente para recuperar parte del dinero que han perdido en su última gira, no tendrán más remedio que preguntarse hacia dónde va su proyecto musical, hacia dónde su historia de amor y cuál de las dos cosas está destruyendo a la otra.

Los actores reconocen tener sus referencias en funciones como Ay! Carmela de José Sanchís Sinisterra, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez o Minetti de Thomas Bernhard. Por otra parte, tienen claro cuál es el objetivo de esta obra: “que You Say Tomato sea una comedia intensa y profundamente humana donde el diálogo y la música construyan una reflexión desacomplejada sobre el sentido y el valor real del arte en el mundo y en la época en que vivimos, sobre la supervivencia de los artistas, la satisfacción y la felicidad en las relaciones de pareja y, en general, sobre todo aquello que nos encontramos el día que dejamos de ser jóvenes, dejamos de tener toda la vida por delante y nos damos cuenta de que, si no hacemos algo para evitarlo, nuestra vida será así hasta los últimos días”.

Es una oportunidad de encontrarnos en el Teatro del Barrio, hasta el 17 de julio, de miércoles a domingo, con esta función que giró por bastantes escenarios catalanes, entre los que destaca la Sala Muntaner de Barcelona, y también de Baleares. Incluso hizo gira en Argentina, donde estuvo programada en dos teatros.

4. Infantil. Magia en los 'Veranos de la Villa'

El mago Miguel Muñoz actúa en la Fundación Juan March Olav Holten

Los Veranos de la Villa han llegado ya a la edición número 38 y durante estos meses estivales recuperarán todo su esplendor, volviendo a inundar más de una veintena de espacios de la capital con las mejores manifestaciones artísticas en torno a la música, las artes escénicas, el circo, el arte o la poesía. Una extensa y cuidada programación compuesta por más de 70 espectáculos nacionales e internacionales de artistas procedentes de todos los rincones del planeta, desde Uruguay a Suiza, India, Canadá, Japón, Cuba, Perú, Marruecos o Corea del Sur.

Comenzando por lo más cercano, este fin de semana tenemos la oportunidad de asombrarnos con tres de las más destacadas figuras del ilusionismo en España. Será en un espectáculo creado en exclusiva para este festival, con números de ilusionismo ganadores en competiciones internacionales y la colaboración al piano de Samuel Tirado. La Fundación Juan March cede sus instalaciones para el mundo de la ilusión, este sábado 9 a las 20 horas.

Miguel Muñoz presenta Tres momentos insólitos y Agua. Son piezas en las que usa la magia como lenguaje para crear momentos absurdos, metáforas visuales y una experiencia hipnótica.

Jaime Figueroa se convirtió en mago siendo niño. Especializado en magia cómica y ventriloquía, aplica a la magia contenido artístico contemporáneo y domina los materiales para la construcción de artefactos y muñecos.

Kiko Pastur, ilusionista, productor de espectáculos y director del Museo de Magia en Santiago de Compostela actúa movido siempre por la experimentación, el juego, la poesía y la innovación en el arte de la magia.

Sergi Buka en su espectáculo de magia con linterna mágica Cedida

Por último, el sábado a las 22,30 el ilusionista, creador de sombras y linternista Sergi Buka propone un viaje alrededor de la linterna mágica para redescubrir una parte importante de la historia del ilusionismo, la fotografía y el cine. Concebida en el siglo XVII, la linterna mágica es el aparato óptico –y el espectáculo visual– precursor del cinematógrafo. Sus descubridores invirtieron el proceso natural de la cámara oscura y crearon un aparato capaz de proyectar cualquier imagen. En 1895, los hermanos Lumière realizan en París la primera exhibición pública del cinematógrafo, convirtiendo así la linterna mágica en un precedente del cine.

5. Música en directo. El regreso del festival 'Mad Cool'

Este año regresa el Festival Mad Cool Cedida

El fin de semana pasado traíamos a este apartado de música festivalera los conciertos de Río Babel, y ahora toma el relevo Mad Cool 2022, que vuelve a Valdebebas–IFEMA para celebrar su quinta edición los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Julio.

Mad Cool Festival 2022 contará con siete escenarios, un espacio con capacidad para acoger a 80.000 personas y con una extensión de 100.000 metros cuadrados. En total, serán más de 150 artistas de una gran variedad de estilos musicales los que pasen por este gran espacio para el ocio y la música en directo.

El jueves 7 tendremos a The Killers, Imagine Dragons y Stormzy. Del primero de ellos dejo aquí el último video lanzado, en agosto del año pasado:

Muse, Incubus y alt-J serán los más esperados el viernes día 8.

Kings of Leon, Florence + The Machine y Pixies comparecerán el sábado 9 de julio y aquí dejo el tema The Bandit, del octavo álbum de Kings of Leon, grabado en Neon Leon Studios en una ciudad tan musical como Nashville:

El domingo día 10 cerrarán el festival desde lo alto del cartel Jack White, Nathy Peluso y Natos y Waor.

Mad Cool contará con elementos que ya son icónicos: la noria y las palmeras. También habrá múltiples barras de bebida, distintos puntos de hidratación repartidos por todo el festival y una amplia oferta gastronómica. La zona gastro, situada entre el Stage 7 Seven y el Stage 2 Madrid is Life, cuenta con una amplia variedad de propuestas para satisfacer hasta aquellos antojos que surgen cuando menos te lo esperas, tras horas de festival. Si te apetece un tour gastronómico, será posible gracias a los distintos stands de comida asiática, latinoamericana, italiana, americana y española… Desde lo más salado, hasta lo más dulce.

Explanada del Festival Mad Cool en IFEMA-Valdevebas Paco Poyato

Aunque cuando se trata de festivales, lo mejor es optar por algo rápido, y en eso las hamburguesas son las estrellas… Por eso, Carlos Maldonado, ganador de MasterChef en 2015 y reconocido con una estrella Michelin, nos acompañará personalmente desde su foodtruck de El Circulo. Nadie pasará hambre en Mad Cool, desde luego.

6. Exposición. 'Cómic. Sueños e historia' en CaixaForum

Una oportunidad para retratarnos junto a los aguerridos galos Astérix y Obélix Adolfo Ortega

Cómic. Sueños e historia reúne las mejores viñetas del mundo occidental y subraya la doble condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas y universos imaginarios.

La Fundación la Caixa viene prestando en los últimos años especial atención en su programación a aquellas manifestaciones culturales propias de los siglos XX y XXI. Ahora, tras dedicar recientemente exposiciones a los universos de la moda, los videojuegos y los tatuajes, llega el turno del cómic.

Son más de 350 piezas las expuestas en CaixaForum Madrid, entre las que destacan más de 300 páginas originales de los dibujantes más célebres, en un montaje que presenta una sorprendente y original escenografía.

Resulta muy interesante encontrarse con The Yellow Kid, obra de Richard Felton Outcault, considerado el autor del primer cómic moderno, siendo el primero que usó bocadillos de texto allá por 1896 en New York Journal.

Almanaque TBO 1919. Colección Lluís Giralt © Ricard Opisso, VEGAP, Barcelona, 2022.

La muestra incluye obras de algunos de los personajes o cómics más célebres, como The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault; Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; Terry y los piratas, de Milton Caniff; Tintin, de Hergé; Flash Gordon, de Alex Raymond; The Spirit, de Will Eisner; Sin City, de Frank Miller; The Amazing Spider-man, de John Romita; Watchmen, de Dave Gibbons y Alan Moore; Arzach, de Moebius; Corto Maltés, de Hugo Pratt, o Mafalda, de Quino, cuyos originales se podrán ver en España por primera vez.

No falta en el original recorrido una reproducción del 13 rué del Percebe; o un espacio especialmente dedicado a Astérix y Obélix, en los que se ha habilitado una zona para tomarse una foto con muñecos de tamaño real de esta pareja de aguerridos galos. Siguiendo por esa geografía, maravillosos los originales del gran Moebius, por el cual reconozco una especial admiración.

Dibujo de Moebius para Cristal Majeurde 1985 Jean Giraud

La única zona de la exposición en la que está prohibido sacar fotografías es la dedicada a los superhéroes. En este ámbito se pueden ver páginas originales de la primera generación de dibujantes de superhéroes, como Jack Kirby (Capitán América, Thor, Los 4 Fantásticos), John Romita (Spider-man), John Buscema (Los Vengadores), Neal Adams (Batman) o Bill Sienkiewicz (Elektra), así como de autores centrales en la renovación radical de los superhéroes a partir de los ochenta, como Alan Moore y Dave Gibbons (Watchmen), Frank Miller (X-Men) o Mike Mignola (Hellboy).

John Romita. «The Green Goblin Lives Again!» portada definitiva, Marvel. 1974. Tinta china sobre papel 9e Art Références, París.

Una exposición para degustar sin prisa, recreándose en los mil detalles que estos artistas plasmaron en unas hojas de papel donde nos asomamos al puro momento de la creación. Estará abierta hasta el 28 de agosto.