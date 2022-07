Orestes se desespera con un fallo en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Ha sido por estudiar demasiado"

Rafa ha llegado para quedarse. El sevillano está demostrando que es un duro rival para Orestes, al que volvió a derrotar este miércoles en El Rosco de Pasapalabra, enviando otra vez al burgalés a jugar en La Silla Azul en el próximo programa.

Con un bote de 1.246.000 euros, el primero en enfrentarse al Rosco fue el burgalés, su número 189, que contó con 147 segundos acumulados durante el programa del día para responder a las preguntas que le hizo Roberto Leal.

🤫 @OrestesBarbsalc y @Rafael_Castano ya están concentrados. Si hoy alguno de los dos resuelve las 25 palabras de su rosco…, ¡se lleva a casa 1.246.000 euros! 💰🎉 #Pasapalabra554

En directo: https://t.co/DyOMSgbcdc pic.twitter.com/F4cbtw7Ism — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 6, 2022

Pero no puedo comenzar peor la prueba, ya que su primer error llegó en la F: "Nombre del teólogo y erudito bizantino que fue patriarca de Constantinopla en el siglo IX y se enfrentó al papa Nicolás I", quiso saber el presentador.

Orestes, muy seguro con su respuesta, le dijo: "Flaviano", equivocándose y sumando un error que le pesaría durante el resto del programa. "La correcta era Focio", le explicó el conductor del programa de Antena 3.

"Ha sido por estudiar demasiado. La respuesta de Focio la tenía mirada desde hace mucho tiempo y si me llegas a preguntar esto hace un mes, habría dicho Focio porque no tenía otro. Estoy que me subo por las paredes", admitió el concursante.

Orestes y Rafa, en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Tras cinco aciertos y ese error, llegó el turno de Rafa, que contó con 143 segundos para resolver su Rosco 26. Después de contestar cuatro preguntas, le cedió el turno a su adversario.

El sevillano fue el primero con concluir la primera vuelta con 20 aciertos, 34 segundos de tiempo y sin ningún fallo. Orestes casi calcó los registros de su rival con 20 aciertos y 33 segundos, pero con un error.

El burgalés llegó a los 21 aciertos, pero sumó tres errores, quedándose sin posibilidad de vencer y teniendo que ir, matemáticamente, a La Silla Azul, pero es que Rafa estaba a dos preguntas (23 aciertos) de llevarse el bote.

No obstante, el sevillano se equivocó en la Z, por lo que sumó su primer fallo de este miércoles, dejándole sin la posibilidad de llevarse el bote de Pasapalabra con 1.246.000 euros, pero salvándose para el próximo programa.