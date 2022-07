El incendio de Venta del Moro se espera dar por estabilizado a lo largo de este jueves

Así lo ha indicado a última hora de la tarde de este miércoles, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la zona del incendio, tras la reunión de coordinación mantenida para evaluar los trabajos que se llevan a cabo.

Ángel ha afirmado que las previsiones esperan una carga de humedad de cara a esta noche, circunstancia que ayudará a "consolidar el proceso" que sigue el fuego. El incendio, ha incidido, ya no tiene llama "pero aún no está estabilizado".

Este jueves a las 10.00 horas se celebrará una nueva reunión de los mandos de operativo para evaluar la situación una vez pasada la noche. En cualquier caso, Ángel ha indicado que las previsiones son "muy favorables" y se espera dar por estabilizado el fuego a lo largo de este jueves.

Asimismo, y "dada esta situación", la Generalitat solicitará al Gobierno de España la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) puesto que, ha afirmado Ángel, con los recursos de los que dispone la Comunitat Valenciana "tenemos capacidad" de afrontar los trabajos de control y extinción.

Los medios aéreos que trabajan para extinguir el incendio han realizado a lo largo de este miércoles "descargas muy selectivas" para evitar reproducciones del fuego. Asimismo, para las unidades terrestres que participan en estas labores se ha hecho una distribución "muy técnica" alrededor del perímetro con el fin de que "puedan actuar con mucha rapidez".

A su vez, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que el incendio forestal no se dará por estabilizado mientras haya puntos calientes. Durante la pasada noche se han detectado, a través de un dron con una cámara de infrarrojos, los puntos calientes y aquellas circunstancias que en un momento determinado podrían reactivar el incendio.

Bravo, que ha precisado que no hay llama desde las 18.00 horas de este martes, ha afirmado que el fuego no ha afectado al paraje de las Hoces del Cabriel y que únicamente ha quemado un 3% del parque natural. Asimismo, ha manifestado que "las hectáreas afectadas siguen siendo las mismas: 1.300", de modo que "no ha afectado a mayor masa forestal".